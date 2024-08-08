奧運拳賽性別爭議 醫：基因變異下性染色體XX有睪丸、XY有子宮

林郁婷在巴黎奧運拳擊女子57公斤級4強戰，以5：0戰勝土耳其選手，進入金牌戰。（記者陳志曲攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕近期巴黎奧運熱潮，但女子拳擊賽事中，我國選手林郁婷、阿爾及利亞選手克莉芙卻受到性別爭議攻擊，稱2人染色體有問題；而台灣科技媒體中心找來醫師解釋，在基因變異下，即使是性染色體XX（通常為女性）也恐有睪丸、XY（通常為男性）恐有子宮，而睪固酮高低也不一定代表男性或使用禁藥。

成大醫院小兒部遺傳代謝暨內分泌科主治醫師、成大小兒學科副教授蔡孟哲表示，該議題因運動選手而起，但除非當事人自我揭露，否則選手皆為一般人，而非染色體異常，也不是性別發育差異（DSD）者；他並認為DSD影響的是性發育，和該個體運動表現無關。。

請繼續往下閱讀...

而對於一般人熟知的性染色體（XX或XY），蔡孟哲說，性發育過程有太多的基因調控，這些基因也還沒完全被科學解答，除了已知睪丸決定基因（SRY）在Y染色體上，有更多基因在「體染色體」（XY染色體以外）上也會影響性發育，而這些基因變異無法單用染色體檢查得知，可能導致個體的構造性別是男生，但是性染色體是XX且有睪丸；或者構造性別是女生，但是性染色體是XY且有子宮。

至於睪固酮的討論，蔡孟哲解釋，一般情況是，有Y染色體且睪丸發育正常的成年男性，睪丸會製造大量睪固酮，但仍有一些女性的腎上腺或者多囊性卵巢可能製造很高量的睪固酮；或是就算有XY染色體，但睪丸發育不好（例如卡門氏症候群Kallman syndrome），睪固酮也會缺乏。

而有關使用禁藥與睪固酮關係，蔡孟哲指出，睪固酮在群體中應該形成常態分佈，故有參考範圍，但可能受性別或各種因素所影響，如中老年男性的睪固酮一定低於20多歲的年輕男性。可以隨年齡、性別、種族而不同的參考範圍，概略訂定禁藥使用標準。

但蔡孟哲坦言，性別發育太複雜了，光是定義性別就很多元，他本身非運動領域的專家，很難全面回答問題，不過競技運動的考量也許撇開性別會比較簡化一點，而生物醫學領域很複雜，還有很多未知的發現。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法