健康網》腹部脂肪猶如「待爆發火山」醫示警：5中3項要小心

醫師表示，有腹部肥胖的朋友，你們腹部像座火山，如果不儘早減掉腹部脂肪，遲早火山會爆發的；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肚子的脂肪要注意！科博特診所院長劉博仁提醒，腹部內臟脂肪分泌出許多發炎激素，於體內各器官「放火」，像座火山待爆發，造成衰老、慢性病、癌症等，內臟脂肪過多易引起代謝症候群，5大警訊指標包括腰圍過粗、三酸甘油酯偏高、高密度蛋白膽固醇過低、血壓偏高及空腹血糖值偏高，只要符合3項就得小心。

劉博仁在臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，脂肪組織一般會分佈在皮下以及內臟之中，原本的功能是提供身體保暖以及內臟保護的作用，但是如果肥胖發生了，過多脂肪細胞就會儲存，在腹部內臟儲存過多的脂肪是挺麻煩的，各位聽過肥胖分為水梨型肥胖（臀部肥胖）以及蘋果型肥胖（腹部肥胖），蘋果雖說健康，但這裡所說的蘋果型肥胖就相當不健康，甚至可以說是萬惡淵藪。

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他表示，根據研究，腹部脂肪細胞本身就是一種內分泌細胞，它會分泌出許許多多的發炎激素，包括IL-1, IL-6,IL-8,以及TNF-α等等，大家如果不懂沒關係，但是只要知道這些物質會不時在您身體各器官「放火」，造成衰老、慢性病、癌症等，所以各處演講時都會指著有腹部肥胖的朋友說：「您腹部像座火山，如果不儘早減掉腹部脂肪，遲早火山會爆發的。」

代謝症候群指標 5中3請注意

他提到，最早醫學專家就注意到腹部肥胖的人容易造成胰島素阻抗，產生第二型糖尿病。後來慢慢發現這些病人還會合併高血脂以及高血壓等慢性病，因此逐漸有共識定義出「新陳代謝症候群」，簡稱「代謝症候群」；代謝症候群（Metabolic syndrome）的定義，在以下五項條件中，只要符合三項，那您就是代謝症候群的患者了。

●男生腰圍≧90公分，女生腰圍≧80公分，或是BMI≧27kg/㎡。

●三酸甘油酯≧150mg/dl。

●高密度膽固醇男性＜40mg/dl，女性＜50mg/dl。

●血壓收縮壓≧130mmHg或是舒張壓≧85mmHg或是有使用降血壓藥物。

● 空腹血糖≧100mg/dl或是使用降血糖藥物。

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