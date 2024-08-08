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健康網》雄性禿「無法」根治！ 食藥署：吃藥能延緩落髮

2024/08/08 20:46

食藥署表示，雄性禿是與基因遺傳相關的掉髮，落髮形式為漸進式的落髮，與圓禿呈現的鬼剃頭不同；圖為情境照。（圖取自photoAC）

食藥署表示，雄性禿是與基因遺傳相關的掉髮，落髮形式為漸進式的落髮，與圓禿呈現的鬼剃頭不同；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗話說三千煩惱絲，髮量多悶熱糾結，髮量少焦慮緊張，一旦落髮禿頭，更成了容貌上的一大壓力。食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」發文說明，造成掉髮的成因眾多，因上次介紹過圓禿，故這次介紹雄性禿的成因及治療方式。雄性禿是與基因遺傳相關的掉髮，目前無法根治，不過按時用藥能延緩落髮的進展。

發生雄性禿原因

食藥署表示，雄性禿是與基因遺傳相關的掉髮，落髮形式為漸進式的落髮，與圓禿呈現的鬼剃頭不同。雄性禿好發於青春期過後的男性，不過女性也有可能雄性禿，但發病時間較晚，比例也較低。

食藥署指出，研究顯示，雄性禿患者的頭皮細胞，具有較高濃度5α-還原酶（5-alpha reductase），會將人體的睪固酮，轉化成活性更強的雄性激素「二氫睪固酮（DHT）」，這個激素會縮短頭髮生長期，導致毛囊萎縮。

延緩落髮進展的治療

食藥署說，雄性禿患者對於不同治療的反應可能有落差，因此發現徵兆時可就醫，儘早找到適合自己的治療，延緩落髮的進程。目前，主要的藥物治療方式有：外用米諾地爾（Minoxidil）藥液、口服5α-還原酶抑制劑（5-alpha reductase inhibitors），成分如非那雄胺（ Finasteride）、度他雄胺（Dutasteride）。雄性禿目前無法根治，不過按時用藥能延緩落髮的進展。

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