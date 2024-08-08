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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》幫爸爸遠離攝護腺肥大！ 少吃3類重「腺」健康人生

2024/08/08 18:01

營養師提到，牛肉、豬肉、羊肉及加工肉類等富含飽和脂肪，有研究顯示，少吃或不吃有助維護攝護腺健康；示意圖。（圖取自pixabay）

營養師提到，牛肉、豬肉、羊肉及加工肉類等富含飽和脂肪，有研究顯示，少吃或不吃有助維護攝護腺健康；示意圖。（圖取自pixabay）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕父母健康，是兒女的幸福！今（8）日是父親節，特別的日子一起來關心爸爸的身體健康！營養師李婉萍表示，攝護腺肥大是年長男性常見問題之一，據統計，50歲以上男性中，約2人中就有1人有良性攝護腺肥大，建議避開3類食物保護攝護腺，包括：紅肉及加工肉類、酒精及含咖啡因飲品，以及高鈉食物，重「腺」健康人生。

50歲以上男性 每2人有1人攝護腺肥大

李婉萍於臉書粉專「李婉萍營養師」與個人專欄發文分享，據統計，50歲以上男性中，約2人中就有1人有良性攝護腺肥大。攝護腺是男性生殖系統的一部分，正常大小和形狀宛如一顆胡桃般，位在膀胱下方，圍繞著尿道，主要功能是分泌攝護腺液，用來製造部分精液，也能幫助男性荷爾蒙生成，控制排尿、射精功能。

何謂攝護腺肥大？李婉萍進一步解釋，當攝護腺出現異常增生，壓迫到膀胱和尿道，出現頻尿、尿急、夜晚起床、如廁次數變多、排尿困難、小便滴滴答答、小便尿流量微弱無力、解尿到一半會中斷、排尿疼痛、尿失禁，甚至因此引發膀胱尿道感染、腎水腫，以及尿液累積在膀胱無法順利排出的「尿滯留」現象。若想若想預防攝護腺肥大，建議避開3類食物，多吃3類食物保健：

●忌口—紅肉：牛肉、豬肉、羊肉及加工肉類等富含飽和脂肪，有研究顯示，少吃或不吃有助維護攝護腺健康。

●忌口—利尿飲食：酒精及含有咖啡因的飲料或食物，如咖啡、濃茶和能量咖啡等，會增加排尿次數和頻率。

●忌口—高鈉食物：攝入過多鹽分可能會加重泌尿道症狀，建議應採取低鈉飲食，避免吃罐頭與加工食品。

●保健—富含茄紅素的食物：科學家發現，茄紅素有助減緩疾病的進展，一般多存在紅橙色的蔬果中，例如番茄、西瓜、木瓜、葡萄柚、紅甜椒或是紅石榴等。

●保健—含鋅食物：礦物質「鋅」對男性攝護腺也很重要，牡蠣、瘦肉、魚類、蛋黃、動物肝臟，以及南瓜子、葵瓜子等堅果，都是攝取鋅的天然食物來源。

●保健—蔬菜和水果：含有豐富的抗氧化成分，尤其建議多吃蔬菜，降低罹患風險。

維護健康 培養5良好日常習慣

李婉萍提及，症狀輕微者，經醫師評估後，可不需要使用藥物、手術治療時，會建議培養良好生活習慣，包括：白天可多喝水，晚上或外出時，減少液體攝入；保持標準體重，避免久坐，增加活動量；有尿意時別急著上廁所，最好能累積至200c.c.以上再解尿，訓練膀胱、改善儲尿功能；勤做凱格爾運動，鍛煉骨盆底部肌肉；注意排便順暢，因為便秘會壓迫攝護腺，使排尿變困難。最後，提醒50歲以上男性，每年都要定期接受攝護腺篩檢，維護身體健康。

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