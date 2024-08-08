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健康網》吹冷氣容易感冒 醫：注意3點預防

2024/08/08 18:43

醫師指出，冷氣會使室內空氣變得乾燥，這會導致鼻腔和咽喉黏膜變乾，降低其防禦能力，增加病毒感染的機會；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師指出，冷氣會使室內空氣變得乾燥，這會導致鼻腔和咽喉黏膜變乾，降低其防禦能力，增加病毒感染的機會；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天熱到不行，會讓人覺得不吹冷氣受不了，但又聽說吹冷氣吹太久小心感冒 ，對此，輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳表示，感冒是由病毒引起，但吹冷氣確實會增加感冒的風險。同時，胡皓淳分享預防感冒3招，包括：適當調節溫度、保持空氣濕度、適當增減衣物。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文表示，感冒是由病毒感染引起的，特別是鼻病毒和冠狀病毒。感冒的傳播主要通過飛沫和接觸感染，因此，感冒的真正原因是接觸到病毒，而不是單純因為吹冷氣。

為什麼吹冷氣會讓人覺得感冒？他指出，雖然感冒是由病毒引起的，但吹冷氣確實會增加得到感冒的風險。

●室內外溫差過大：當室內外溫差過大時，身體需要不斷調節以適應環境變化。這種調節會消耗身體能量，降低免疫力，使人更容易感染病毒。特別是當進出冷氣房間時，突然的溫度變化會對呼吸道造成刺激，增加得到感冒的風險。

●空氣乾燥：冷氣會使室內空氣變得乾燥，這會導致鼻腔和咽喉黏膜變乾，降低其防禦能力，增加病毒感染的機會。乾燥的環境還會使人感到喉嚨乾澀、不適，進一步增加感冒的風險。

●長時間待在密閉空間：在密閉的冷氣房間中，空氣流通不暢，病毒和細菌容易在空氣中積聚並傳播。特別是在公共場所，人多的地方更容易成為病毒的溫床，增加交叉感染的機會。

預防吹冷氣感冒3招

●適當調節溫度：建議將冷氣溫度調節在24-26°C之間，避免室內外溫差過大。這不僅可以減少感冒風險，還能節約能源。

●保持空氣濕度：使用加濕器或在室內放置一盆水，可以增加空氣濕度，減少黏膜乾燥的問題。此外，定期開窗通風，保持室內空氣流通，也有助於減少病毒和細菌。

●適當增減衣物：進出冷氣房間時，應該根據溫度變化適當增減衣物，保持身體的溫暖，避免溫差過大對身體的刺激。

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