39歲爸爸血便竟是直腸癌第3期 手術後喜歡迎2寶出生

蔣先生罹患直腸癌第3期，接受達文西機械手臂手術及化療，今年５月喜迎小女兒出生。（蔣先生提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕39歲的蔣先生愛吃油炸食物，今年1月血便不在意，懷孕妻子警覺不對勁要他就醫，竟發現罹患直腸癌第3期，接受達文西機械手臂手術切除腫瘤及化療，恢復良好，5月歡喜迎接二寶小女兒出生，醫師提醒，現在外食族增加、在外飲又多油炸，大腸癌族群有年輕化趨勢，提醒愛吃油炸及有家族史等高風險者注意。

另名72歲的廖爺爺因為大哥罹患大腸癌第4期，退休後做健檢發現升結腸有腫瘤，罹患大腸癌第一期，上個月也接受達文西機械手臂手術，今天父親節蔣先生、廖爺爺及兩名大腸病友在完成治療後，開心與醫療團隊一起切蛋糕慶祝父親節。

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健保在去年針對直腸癌做達文西手術，給付手術費用，但是耗材需自費。（記者蔡淑媛翻攝）

林昌霖醫師為蔣先生進行達文西機械手臂手術切除腫瘤，半年來恢復良好。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總大腸直腸外科科主任蔣鋒帆表示，大腸癌曾連續14年蟬聯十大癌症發生人數之首，目前仍是發生率排名第二，每年新診斷個案約1.6萬人，等同於每32分鐘左右就有1人被診斷是大腸癌，由於早期無明顯症狀，等到發生血便、大便習慣改變或是體重驟減，大多是中晚期。

中榮大腸直腸外科醫師林昌霖指出，蔣先生中午外食吃便當加上每週至少吃2次油炸食物，血便就醫發現在直腸有約4公分腫瘤並轉移到淋巴結，如果再晚半年就醫，癌細胞可能遠端轉移到肝臟、肺臟，由於直腸周邊有自主神系統，選擇接受達文西機械手臂手術能更精準及靈活切除，對於排尿及性功能更完整保留。

蔣先生說，血便一個月以為吃火龍果或是嚼檳榔造成，並不在意，當時懷孕7個月的妻子要求他就醫檢查才發現罹患大腸癌，趕緊手術治療，才能好好照顧妻女，術後1個月就回到工廠工作，接著迎接小女生出生，現在戒掉檳榔和愛吃油炸飲食的習慣，珍惜當爸爸的機會。

大腸癌病友與醫師呼籲早期發現治療。（記者蔡淑媛攝）

中榮大腸直腸外科醫師黃俋霖也說，大腸癌風險因子主要為油炸食物及家族史，現在外食多油炸，大腸癌族群也年輕化，有20、30歲就罹癌，目前國健署提供50至74歲民眾每兩年做一次糞便潛血篩檢，他建議有家族史提早到40歲做大腸鏡檢查，早期發現治療，大腸直腸癌第1、2期治癒近8成，第3期治癒率約7成，第4期則降到14%。

林昌霖、黃俋霖指出，大腸癌手術包括傳統開腹、腹腔鏡及達文西機械手臂手術，依患者狀況可選擇不同手術，對於男性骨盆腔較女性小、及直腸腫瘤，可評估做達文西機械手術，健保在去年針對直腸癌做達文西手術，給付手術費用，但是耗材需自費。

中榮執行達文西手臂大腸癌手術，經長期觀察有更好的自主神經完整保留和復發率下降，早期大腸癌患者的復發率比腹腔鏡手術患者減少了8%；早期直腸癌患者的復發率比腹腔鏡手術患者減少了9%；第三期直腸癌患者最為顯著，復發率比腹腔鏡手術患者減少達15%。

蔣先生與妻子感謝中榮醫療團隊，也呼籲病友早期發現治療。（記者蔡淑媛攝）

蔣先生與病友、醫療團隊一起切蛋糕慶祝父親節。（記者蔡淑媛攝）

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