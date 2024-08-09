健康網》「秋燥」疲倦又口乾？ 中醫推5白食：水梨上榜

王大元指出，白蘿蔔、白木耳、蓮藕、水梨、山藥等，能夠預防秋燥耗氣傷津；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雖然已經過了立秋，但其實初秋還是很炎熱。中醫師王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文表示，台灣很少會有秋高氣爽的氛圍，反而情緒容易變得暴躁易怒，身體滋潤度減少，就是所謂的「秋燥」。若身體疲倦、皮膚乾癢、咽乾口燥、大便乾硬等，可吃白色食材以補養肺臟，像是白蘿蔔、白木耳、蓮藕、水梨、山藥等。

「秋燥」原因及預防

什麼是「秋燥」？王大元指出，中醫認為秋主燥金，「燥令傷肺」、「燥勝則乾」。初秋仍然燥熱襲人，容易肺氣虛損、傷津耗液，典型症狀包括身體疲倦、皮膚乾癢、咽乾口燥、大便乾硬等。要預防乾燥問題，可著重「補氣」和「養陰」，多選擇白色食材以補養肺臟，肺主皮毛，養肺同時能穩定表皮黏膜狀態。

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他說，像是白蘿蔔、白木耳、蓮藕、水梨、山藥等，能夠預防秋燥耗氣傷津。也可選用補氣養陰的藥材，來抵抗初秋熱燥，如沙參、玉竹、西洋參、蓮子、天門冬等。泡一點蜂蜜水，也有潤肺效果（也可同時放入一些生甘草）。

「潤燥」解決辦法

王大元提到，然而有些人秋天反而水瀉不止、完穀不化，這就是不常見的脾胃濕熱，是肺氣燥極而影響大腸傳輸功能，「潤燥」才能有效緩解症狀。出乎意料之外的是，腹瀉不止，卻還要持續滋陰潤燥，藥物方面則可選用甘桔湯，加入天冬、麥冬、地骨皮、桑白皮、杏仁、黃芩，和蜂蜜等藥材治療，臨床上有顯著的效果！

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