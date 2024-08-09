自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》「秋燥」疲倦又口乾？ 中醫推5白食：水梨上榜

2024/08/09 08:26

王大元指出，白蘿蔔、白木耳、蓮藕、水梨、山藥等，能夠預防秋燥耗氣傷津；示意圖。（圖取自photoAC）

王大元指出，白蘿蔔、白木耳、蓮藕、水梨、山藥等，能夠預防秋燥耗氣傷津；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雖然已經過了立秋，但其實初秋還是很炎熱。中醫師王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文表示，台灣很少會有秋高氣爽的氛圍，反而情緒容易變得暴躁易怒，身體滋潤度減少，就是所謂的「秋燥」。若身體疲倦、皮膚乾癢、咽乾口燥、大便乾硬等，可吃白色食材以補養肺臟，像是白蘿蔔、白木耳、蓮藕、水梨、山藥等。

「秋燥」原因及預防

什麼是「秋燥」？王大元指出，中醫認為秋主燥金，「燥令傷肺」、「燥勝則乾」。初秋仍然燥熱襲人，容易肺氣虛損、傷津耗液，典型症狀包括身體疲倦、皮膚乾癢、咽乾口燥、大便乾硬等。要預防乾燥問題，可著重「補氣」和「養陰」，多選擇白色食材以補養肺臟，肺主皮毛，養肺同時能穩定表皮黏膜狀態。

他說，像是白蘿蔔、白木耳、蓮藕、水梨、山藥等，能夠預防秋燥耗氣傷津。也可選用補氣養陰的藥材，來抵抗初秋熱燥，如沙參、玉竹、西洋參、蓮子、天門冬等。泡一點蜂蜜水，也有潤肺效果（也可同時放入一些生甘草）。

「潤燥」解決辦法

王大元提到，然而有些人秋天反而水瀉不止、完穀不化，這就是不常見的脾胃濕熱，是肺氣燥極而影響大腸傳輸功能，「潤燥」才能有效緩解症狀。出乎意料之外的是，腹瀉不止，卻還要持續滋陰潤燥，藥物方面則可選用甘桔湯，加入天冬、麥冬、地骨皮、桑白皮、杏仁、黃芩，和蜂蜜等藥材治療，臨床上有顯著的效果！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中