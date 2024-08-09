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健康網》天氣濕熱疲勞？ 4飲品去濕顧脾胃 1時機喝薑茶超有用

2024/08/09 09:17

中醫師指出，生薑可祛濕散寒，2至3片加上些許黑糖調味，或於煮湯時加入，於白天飲用，可升發胃氣、改善呼吸道及腸胃功能；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師指出，生薑可祛濕散寒，2至3片加上些許黑糖調味，或於煮湯時加入，於白天飲用，可升發胃氣、改善呼吸道及腸胃功能；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣濕熱，每天都昏昏沉沉的，好想睡喔！台中翰醫堂崇德中醫診所中醫師林冠佑在粉專「林冠佑中醫師.語你中醫漫生活」發文提醒，悶熱天氣好發疾病，也易感到身體沉重、疲倦，此時重視脾胃保養，建議透過四神湯、薑茶、薏仁湯，以及冬瓜生薑排骨煲湯4食療，顧脾胃，像是在白天喝薑茶，可升發胃氣、改善呼吸道及腸胃功能等。此外，也要補充水分、生津止渴食物，度過濕熱天氣。

●四神湯：包含山藥、芡實、茯苓、蓮子四味藥物，藥性平性，是各種體質的人都可食用的良方，具有健脾補中、祛濕的療效。建議在湯品中可加入排骨同煮或豬小腸當藥引，使湯品顧腸胃效果更顯著。

●薑茶：生薑可祛濕散寒，2至3片加上些許黑糖調味，或於煮湯時加入，於白天飲用，可升發胃氣、改善呼吸道及腸胃功能。不過也提醒，若呼吸道、消化道有發炎，或是體質熱性者則要避免食用，或用嫩薑代替老薑，才不會容易上火。

●薏仁湯：《本草綱目》記載：「薏仁可消水腫、利腸胃。」建議在烹煮時，搭配少量的糖，於鍋內悶煮30分鐘即可。另外，不建議懷孕、月經期間、體質寒涼的人飲用。

●冬瓜生薑排骨煲湯：冬瓜味甘屬性涼，《本草經疏》記載：「冬瓜可利水，養胃生津，止渴，清熱，除煩燥。」有小便不暢，尿黃的人可使用，在烹煮時，加入一些薑片，緩解冬瓜寒涼性質，但要注意體質虛寒、腹瀉的人不宜多吃。

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