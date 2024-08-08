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健康網》剃鬍不卡卡4密技！濕敷後再剃 刮除避「2時段」

2024/08/08 14:50

食藥署說，刮鬍先從臉頰開始，再到兩鬢和脖子，動作要輕、柔、慢；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署說，刮鬍先從臉頰開始，再到兩鬢和脖子，動作要輕、柔、慢；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕刮鬍子其實也有很多注意事項喔！食藥署在臉書粉專「TFDA 化粧品安全使用」發文表示，組成刮鬍劑的主要成分為：水、界面活性劑、乳化劑、保濕劑、潤滑劑、香料、防腐劑。步驟是先清潔後濕敷，才開始剃，最後要記得保護肌膚。還有2個時段不適合刮鬍子，分別是洗澡前及運動前後。

剃鬍祕笈4招

1.清潔部位：刮鬍前先清潔肌膚的髒污及油脂，讓刮鬍順暢不阻礙。

2.濕敷部位：以溫熱毛巾濕敷刮鬍部位30-60秒，並搭配刮鬍前，使用之化粧品來軟化鬍鬚。

3.開始剃：刮鬍先從臉頰開始，再到兩鬢和脖子，動作要輕、柔、慢。

4.保護肌膚：要清潔刮鬍部位，並可以適度使用鬍後水減少乾澀。

刮鬍子避開2時間點

● 劇烈運動前或後

食藥署提到，運動會讓身體血液循環加快、讓毛孔處於張開的狀態，並分泌出大量汗水和代謝物。對於剛刮過的肌膚部位，容易產生灼燒感。此外，流汗的肌膚表面容易沾附更多髒污，若未經清潔就刮鬍子，也可能造成微創傷口受到刺激、發炎。

● 洗澡前

食藥署表示，由於刮鬍時難免會產生一些微創傷口，刮完後洗澡會讓傷口受沐浴乳刺激，加上洗澡時環境潮濕悶熱、體表溫度上升，若有傷口較容易受到感染。

食藥署表示，運動會讓身體血液循環加快、讓毛孔處於張開的狀態，並分泌出大量汗水和代謝物。對於剛刮過的肌膚部位，容易產生灼燒感；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署表示，運動會讓身體血液循環加快、讓毛孔處於張開的狀態，並分泌出大量汗水和代謝物。對於剛刮過的肌膚部位，容易產生灼燒感；圖為情境照。（圖取自freepik）

刮鬍劑常見的功能

舒緩肌膚不適：緩解刮鬍之後肌膚感到的不適。

柔軟易刮除：刮鬍泡沫/霜有助於在刮鬍時，讓鬍鬚保持濕潤，變得更加柔軟、更容易刮除。

潤滑：刮鬍泡沫能在刀片與肌膚之間，形成一層保護薄膜，可以幫助減少摩擦所導致的紅腫、刺激，並降低刮傷。

剃鬍化粧品注意事項

●選購有完整標示的產品。

●使用前應先進行皮膚測試，肌膚有發炎、傷口或剃鬍導致肌膚受傷時，不要使用。

●使用時應依照產品說明、注意事項正確使用。

●應保留外包裝或說明書，以便隨時了解產品記載的相關資訊，以保障自身利益。

●如使用後產生過敏、紅腫時，應立即停用並儘速就醫。

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