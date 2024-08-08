自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》大餐熱量速查 A5和牛近千卡！ 7招不讓肥肉「黏TT」

2024/08/08 17:37

營養師提醒，吃大餐時，建議選擇低脂海鮮、肉類，多吃蔬菜補充膳食纖維，吃到8分飽即可；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師提醒，吃大餐時，建議選擇低脂海鮮、肉類，多吃蔬菜補充膳食纖維，吃到8分飽即可；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（8）日為父親節，馬上到來的週末，是七夕情人節；接連兩天吃大餐，小心肥肉跟您「黏TT」！營養師高敏敏整理19道大餐料理熱量，其中許多人愛吃的A5和牛，1份120克熱量為980大卡。為了享「瘦」又健康，建議大餐選擇低脂海鮮、肉類、火鍋湯底選清湯、少碰內臟類、多吃蔬菜補充膳食纖維、甜點勿過量、少喝含糖飲料、8分飽就好。

高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」發文分享19道大餐常見料理，從下圖可知，熱量前3名，依序為：8吋900克的黑森林蛋糕，熱量竟有2466大卡；半隻680克烤豬腳，熱量1612大卡；517克的烤全雞，熱量也有1205大卡。

營養師整理出19款大餐熱量圖鑑。（圖取自高敏敏臉書專頁）

營養師整理出19款大餐熱量圖鑑。（圖取自高敏敏臉書專頁）

感情升溫體脂不升 進食順序超重要

高敏敏建議，在吃大餐時，先吃菜再吃肉，再吃澱粉類，因為蔬果富含膳食纖維、植化素，以及營養素，可增加飽足感、幫助消化，也墊個胃；若要小酌，可選擇紅酒，其含有多酚類物質、白藜蘆醇，有助於養顏美容，適量飲用，男性1天不喝超過300毫升，女性則是1天不喝超過150毫升。同時，也分享吃大餐減負擔7攻略：

●攻略1—多選低脂肉類海鮮：以低脂海鮮為主，海鮮類的油脂、飽和脂肪，相較於牛排等紅肉類低。若要食用肉品，牛排建議選菲力牛排，油脂含量較低；雞肉類可選雞胸肉；豬肉里肌肉，取代培根，熱量與油脂比較低。

●攻略2—少碰內臟類：內臟料理熱量高、油脂含量也偏高，建議少碰內臟類，想吃的話偶一為之即可。

●攻略3—火鍋湯底選清湯：湯品以清湯為主，少喝含有澱粉的勾芡湯，其熱量密度高、易囤積。烹調方式上，最好選擇清蒸水煮，油煎乾煎也比焗烤或油炸相對健康。

●攻略4—留意蔬果攝取易不足：多吃蔬菜補充膳食纖維，減少過多熱量攝取，餐後可以水果代替高糖份甜點。

●攻略5—巧克力、甜點勿過量：屬高糖、高油脂食材，如果真的想吃，建議優先選擇以雞蛋、牛奶等原型食材為原料、少油少糖製作的甜點，巧克力則選擇純度較高的黑巧克力（70%以上）佳。

●攻略6—少喝含糖飲料：以茶代酒或含糖飲料，減少液體熱量負擔，改選黑咖啡、綠茶、紅茶，選擇不加奶精、無糖，降低糖分油脂熱量的攝取。如果真的想喝含糖飲料，以不貪杯為主。

●攻略7—不餓就停，8分飽就好：放慢吃飯速度，不狼吞虎嚥，食至8分飽即停。

☆飲酒過量，有害健康☆

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中