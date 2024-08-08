健康網》大餐熱量速查 A5和牛近千卡！ 7招不讓肥肉「黏TT」

營養師提醒，吃大餐時，建議選擇低脂海鮮、肉類，多吃蔬菜補充膳食纖維，吃到8分飽即可；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（8）日為父親節，馬上到來的週末，是七夕情人節；接連兩天吃大餐，小心肥肉跟您「黏TT」！營養師高敏敏整理19道大餐料理熱量，其中許多人愛吃的A5和牛，1份120克熱量為980大卡。為了享「瘦」又健康，建議大餐選擇低脂海鮮、肉類、火鍋湯底選清湯、少碰內臟類、多吃蔬菜補充膳食纖維、甜點勿過量、少喝含糖飲料、8分飽就好。

高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」發文分享19道大餐常見料理，從下圖可知，熱量前3名，依序為：8吋900克的黑森林蛋糕，熱量竟有2466大卡；半隻680克烤豬腳，熱量1612大卡；517克的烤全雞，熱量也有1205大卡。

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營養師整理出19款大餐熱量圖鑑。（圖取自高敏敏臉書專頁）

感情升溫體脂不升 進食順序超重要

高敏敏建議，在吃大餐時，先吃菜再吃肉，再吃澱粉類，因為蔬果富含膳食纖維、植化素，以及營養素，可增加飽足感、幫助消化，也墊個胃；若要小酌，可選擇紅酒，其含有多酚類物質、白藜蘆醇，有助於養顏美容，適量飲用，男性1天不喝超過300毫升，女性則是1天不喝超過150毫升。同時，也分享吃大餐減負擔7攻略：

●攻略1—多選低脂肉類海鮮：以低脂海鮮為主，海鮮類的油脂、飽和脂肪，相較於牛排等紅肉類低。若要食用肉品，牛排建議選菲力牛排，油脂含量較低；雞肉類可選雞胸肉；豬肉里肌肉，取代培根，熱量與油脂比較低。

●攻略2—少碰內臟類：內臟料理熱量高、油脂含量也偏高，建議少碰內臟類，想吃的話偶一為之即可。

●攻略3—火鍋湯底選清湯：湯品以清湯為主，少喝含有澱粉的勾芡湯，其熱量密度高、易囤積。烹調方式上，最好選擇清蒸水煮，油煎乾煎也比焗烤或油炸相對健康。

●攻略4—留意蔬果攝取易不足：多吃蔬菜補充膳食纖維，減少過多熱量攝取，餐後可以水果代替高糖份甜點。

●攻略5—巧克力、甜點勿過量：屬高糖、高油脂食材，如果真的想吃，建議優先選擇以雞蛋、牛奶等原型食材為原料、少油少糖製作的甜點，巧克力則選擇純度較高的黑巧克力（70%以上）佳。

●攻略6—少喝含糖飲料：以茶代酒或含糖飲料，減少液體熱量負擔，改選黑咖啡、綠茶、紅茶，選擇不加奶精、無糖，降低糖分油脂熱量的攝取。如果真的想喝含糖飲料，以不貪杯為主。

●攻略7—不餓就停，8分飽就好：放慢吃飯速度，不狼吞虎嚥，食至8分飽即停。

☆飲酒過量，有害健康☆

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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