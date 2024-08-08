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健康網》用保鮮膜GG變小？ 5情境挑材質 冷凍、高油脂選它

2024/08/08 11:55

營養師表示，保鮮膜常見材質為聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC），其中PVC遇熱、高油脂食物時，會釋放塑化劑；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，保鮮膜常見材質為聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC），其中PVC遇熱、高油脂食物時，會釋放塑化劑；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕保鮮膜是每個家庭、餐廳必備用品之一，一拉、一撕就能將剩菜、生鮮蔬菜等食物覆蓋保存。不過，網傳「使用保鮮膜會讓GG變小」；對此，營養師邱世昕釋疑，保鮮膜常見材質為聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC），其中PVC遇熱、高油脂食物時，會釋放塑化劑，使精子沒有活力，而非GG變小，因此為避免食入塑化劑，整理5情境供民眾參考2材質的使用時機，其中冷凍、包裹高油脂食物，建議優先選擇PE。

邱世昕在臉書粉專「營養師教練 世昕」發影片指出，會溶出塑化劑的基本上是PVC，所以在PVC產品包裝上，通常會標示適合常溫、冷藏使用、不要包覆高油脂食物之字樣。在使用保鮮膜、塑膠袋時，大致可想成PVC適用於沒有油脂、沒有高溫，想要有黏著性；剩菜、烤肉、高油脂等食物適用PE。下為5大保鮮膜使用情境：

●情境1—包裝剩菜：剩菜需要密封保存，但可能含有油脂，建議優先使用PE保鮮膜，不含塑化劑，對於包裝含油脂的食物更安全，並能在冷藏環境中保持食物的新鮮。

●情境2—包裝水果和蔬菜：水果和蔬菜需要透明、緊密包裝，防止水分流失。可使用具高透明度和強黏附性的PVC保鮮膜，可以很好地包裝水果和蔬菜，保持水分和新鮮度。

●情境3—微波爐加熱食物：需要加熱食物，但擔心保鮮膜釋放有害物質時，相較推薦使用PE保鮮膜，通常不含塑化劑，在微波爐加熱時相對更安全，但仍需確認包裝上的使用說明。

●情境4—包裝烤肉等高溫食物：烤肉等高溫食物需要包裝，但擔心保鮮膜融化或釋放有害物質時，建議使用PE保鮮膜，能安全地接觸高溫食物，不會釋放有害物質。

●情境5—冷凍食物保存：需要長時間冷凍保存食物，防止食品在冷凍過程中出現的質量劣化現象，出現冷凍燒（Freezer Burn）問題。此時可使用PE保鮮膜，以有效防止冷凍燒，保持食物。

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