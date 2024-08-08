自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

上腹不舒服見肉想吐 檢查發現胃有20多顆瘜肉和萎縮性胃炎

2024/08/08 10:41

胃鏡可見胃內部有大量息肉。（北榮新竹分院提供）

胃鏡可見胃內部有大量息肉。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕1名67歲婦人上腹不舒服1個多月，看到肉就想吐，胃口不好，1個月掉了3公斤，就醫檢查後，確診為因缺鐵性貧血合併維他命B12缺乏的惡性貧血，胃鏡發現胃內部有20多顆大小不一的息肉，有些息肉長條狀的甚至大於6公分，胃的大部份黏膜也呈現萎縮性胃炎的情形。

台北榮總新竹分院肝膽腸胃科主任醫師蔡志奇表示，婦人首次門診時，經詢問病史，得知病患目前因高血壓疾病服藥中。糞便顏色正常、排便習慣沒改變。理學檢查發現眼瞼略顯蒼白，腹部輕微壓痛，先開立助消化的藥物和安排抽血、糞便檢查。第二次回診後發現婦人的血色素僅有8g/dl（正常為12-16g/dl）、糞便潛血反應也是陽性。進一步抽血檢驗確診為因缺鐵性貧血合併維他命B12缺乏的惡性貧血。

胃鏡可見胃內部有大量息肉。（北榮新竹分院提供）

胃鏡可見胃內部有大量息肉。（北榮新竹分院提供）

經安排門診胃鏡、大腸鏡檢查。胃鏡竟發現胃內部有20至30顆大小不一的瘜肉，當下無法把所有的瘜肉切除。但是經過切片和小的瘜肉切除術後，病理檢驗為「神經內分泌腫瘤」和「增生型瘜肉」，此兩種情形的確都好發在自體免疫萎縮性胃炎的人身上，並可能造成缺鐵性貧血、惡性貧血。

蔡志奇指出，經與婦人及家屬討論後續治療方式，電腦斷層無腫瘤轉移的跡象，內視鏡切除為治療首選，但瘜肉愈大，出血不止或胃穿孔的機率也愈大。肝膽腸胃科醫療團隊再次確認後，安排婦人進行內視鏡切除術，經歷1個多小時的內視鏡手術中，順利切除6公分的增生型息肉和數顆神經內分泌腫瘤。

婦人在內視鏡手術前、後服用了3個月的鐵劑和維他命B12，缺鐵貧血和惡性貧血皆已消失。即使停止使用鐵劑3個月後，血色素也維持在14g/dl，沒有再往下掉，以前的上腹不舒服和惡心感都不再出現了。

電腦顯示胃息肉從胃延伸到十二指腸（紅箭頭處）。（北榮新竹分院提供）

電腦顯示胃息肉從胃延伸到十二指腸（紅箭頭處）。（北榮新竹分院提供）

肝膽腸胃科主任醫師蔡志奇醫療團隊，安排婦人進行內視鏡切除術，順利切除6公分的增生型息肉和數顆神經內分泌腫瘤。（北榮新竹分院提供）

肝膽腸胃科主任醫師蔡志奇醫療團隊，安排婦人進行內視鏡切除術，順利切除6公分的增生型息肉和數顆神經內分泌腫瘤。（北榮新竹分院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中