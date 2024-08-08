南投愛滋病累計533人 衛生局籲重視安全性行為

南投縣衛生局舉辦愛滋病等性病防治宣導活動，籲民眾重視安全性行為。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣截至7月底止，愛滋病累積個案數533人，梅毒及淋病感染通報人數分別為79人及75人，其中超過7成為35歲以下年輕族群，而9成的感染者曾有過不安全性行為，七夕情人節到來，南投縣衛生局呼籲民眾追求刺激浪漫情愛也要注意安全性行為，避免非固定性伴侶，發生親密行為時務必戴套，以免性病上身，導致終身痛苦不堪，後悔莫及。

南投縣衛生局表示，近年來因性觀念逐漸開放，交友軟體發達，增加人與人之間互動機會，一夜情等往往導致年輕族群感染愛滋病、梅毒及淋病等性傳染病有上升趨勢，一旦感染愛滋病毒，免疫力降低，容易發生伺機性感染（如肺囊蟲肺炎、肺結核及念珠菌症等）或腫瘤，須終身服用抗病毒藥物控制。

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至於梅毒及淋病雖屬可治癒的性傳染病，但因無法終身免疫，時常發生反覆感染情況，其中梅毒會在接觸處出現無痛性潰瘍與硬性下疳，嚴重者會侵犯全身的器官及組織；而淋病常造成男性尿道炎、女性子宮頸炎及骨盆腔炎，嚴重者甚至會造成不孕症。

衛生局強調，要避免性傳染病最重要的是做好預防措施，包括性行為應全程正確使用保險套與搭配水性潤滑液、固定性伴侶，並且不使用毒品共用針具或稀釋液。

衛生局指出，政府推動「在家愛滋自我篩檢計畫」，民眾若自覺可能感染愛滋病，可前往特約藥局或自動服務機設置處以200元購買篩檢試劑，包括埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院及埔里鎮衛生所即設有篩檢試劑自動服務機，也可透過縣府衛生局網站，預約匿名篩檢服務，或撥打防疫專線049-2220904洽詢。

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