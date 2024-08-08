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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》愛愛後反覆尿道炎？ 醫：做5件事預防

2024/08/08 21:45

醫師提醒，為避免性行為後反覆尿道炎，要記得事前清潔、避免舔到肛門附近、事後立即排尿、注意性行為衛生、事後要護理；圖為示意圖。（圖取自freepik）

醫師提醒，為避免性行為後反覆尿道炎，要記得事前清潔、避免舔到肛門附近、事後立即排尿、注意性行為衛生、事後要護理；圖為示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人發現在性行為後，會反覆出現尿道炎，好幸福泌尿科診所院長戴槐青表示，想要避免發生這種困擾，要記得事前清潔避免舔到肛門附近事後立即排尿注意性行為衛生事後要護理

戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文指出，性行為前一定要清潔，而且清潔範圍是「所有會接觸到性器官的身體部分」，例如喜歡用手指，可以考慮使用指險套，以防止手指上的細菌接觸到性器官；喜歡用嘴巴，可以事前漱口清潔口腔。

戴槐青說，要避免舔到肛門附近區域，這個位置即使經過清洗，仍可能殘留少量細菌，殘留的細菌可能透過口交進入尿道，增加尿道炎的風險。因此，他建議如果容易得尿道炎，最好避免舌頭接觸到離肛門太近的地方。

戴槐青表示，在事前先喝一杯水，當性愛結束後，有助於立即排尿，不僅能有效清除因性行為而進入尿道的細菌，還能降低尿道感染的機會。另外，當膀胱充滿尿液時，也有助於將細菌從膀胱排出，減少膀胱炎等感染的風險。

戴槐青提醒，要注意性行為衛生，性行為有時候會「督錯洞」，但請務必避免觸摸肛門後再觸摸陰部，這麼做有助於防止細菌的交叉感染。此外，他也強烈反對重複使用保險套，因為這可能導致細菌的傳播。如果要進行多次性行為，請及時更換新的保險套，避免細菌的殘留和感染機會的增加。

戴槐青強調，性行為結束後，應立即清潔私密部位，特別是女性應注意清潔外陰部。此外，注意睡眠和適度休息，也是保持泌尿道健康的重要因素。

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