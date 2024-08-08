健康網》愛愛後反覆尿道炎？ 醫：做5件事預防

醫師提醒，為避免性行為後反覆尿道炎，要記得事前清潔、避免舔到肛門附近、事後立即排尿、注意性行為衛生、事後要護理；圖為示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人發現在性行為後，會反覆出現尿道炎，好幸福泌尿科診所院長戴槐青表示，想要避免發生這種困擾，要記得事前清潔、避免舔到肛門附近、事後立即排尿、注意性行為衛生、事後要護理。

戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文指出，性行為前一定要清潔，而且清潔範圍是「所有會接觸到性器官的身體部分」，例如喜歡用手指，可以考慮使用指險套，以防止手指上的細菌接觸到性器官；喜歡用嘴巴，可以事前漱口清潔口腔。

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戴槐青說，要避免舔到肛門附近區域，這個位置即使經過清洗，仍可能殘留少量細菌，殘留的細菌可能透過口交進入尿道，增加尿道炎的風險。因此，他建議如果容易得尿道炎，最好避免舌頭接觸到離肛門太近的地方。

戴槐青表示，在事前先喝一杯水，當性愛結束後，有助於立即排尿，不僅能有效清除因性行為而進入尿道的細菌，還能降低尿道感染的機會。另外，當膀胱充滿尿液時，也有助於將細菌從膀胱排出，減少膀胱炎等感染的風險。

戴槐青提醒，要注意性行為衛生，性行為有時候會「督錯洞」，但請務必避免觸摸肛門後再觸摸陰部，這麼做有助於防止細菌的交叉感染。此外，他也強烈反對重複使用保險套，因為這可能導致細菌的傳播。如果要進行多次性行為，請及時更換新的保險套，避免細菌的殘留和感染機會的增加。

戴槐青強調，性行為結束後，應立即清潔私密部位，特別是女性應注意清潔外陰部。此外，注意睡眠和適度休息，也是保持泌尿道健康的重要因素。

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