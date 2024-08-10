健康網》改善多囊性卵巢 藥師推補充「這個」營養素

肌醇又稱為維生素B8，是醣類的代謝、荷爾蒙、生殖細胞的重要營養素，可從食物中攝取，如地瓜。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多囊性卵巢是女性一種普遍的內分泌障礙，患者常有月經失調、雄性素過多，導致排卵困難，不利於女性備孕。飲食上除了積極進行體重控制，小花藥師花逸修也建議補充「肌醇」營養素，有助改善多囊問題。營養師林品辰則表示，可從地瓜、核桃、燕麥、橘子、葡萄柚等食物攝取肌醇。

多囊問題與內分泌有關

為何會有多囊性卵巢（PCOS）？多囊性卵巢普遍認為跟內分泌有關，主要是胰島素功能不佳，多數病人有代謝症候群，約有60%合併肥胖問題。中醫師劉禮維表示，多囊性卵巢為多重因素引起的生殖內分泌疾病，像是先天體質或後天作息不正常、肥胖、身心失調等原因都可能導致多囊的發生，多囊性卵巢病症上太多發育未成熟的卵子停留在卵泡內，中醫觀點上這類發育不成熟的問題與腎虛也有關聯，需要靠補養身體來幫助病況調理。

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除了給予醫師診治辯證原因之外，積極控制體重、調整作息，生活上也要盡量避免高糖高油脂食物，維持內分泌正常運作。

中醫師劉禮維表示，多囊性卵巢為多重因素引起的生殖內分泌疾病，像是先天體質或後天作息不正常、肥胖、身心失調等原因都可能導致多囊的發生；圖為情境照。（圖取自freepik）

多囊患者普遍肌醇不足

小花藥師花逸修指出，肌醇（Inositol）又稱為維生素B8，在大腦、心臟、卵巢都存有大量的肌醇，肌醇是醣類的代謝、荷爾蒙、生殖細胞的重要營養素。

因為多囊患者體內排泄肌醇的量，遠高於一般人，導致體內肌醇不足，進一步影響醣類代謝及生殖細胞功能及月經不規則的問題。因此，多囊患者需要特別補充肌醇，每日補充2000-4000毫克肌醇，可以改善多囊患者的相關症狀。

透過日常飲食補足肌醇

營養師林品辰指出，肌醇皆存在於多種食物中，像是全榖雜糧、動物肝臟及部分蔬果等等，特別推薦地瓜、核桃、燕麥、橘子、葡萄柚；如果平日飲食均衡，是能攝取到足夠肌醇的，但外食族的飲食型態，因三餐在外、較少攝取蔬果，可能會導致肌醇攝取不足，因此外食族建議更要在日常飲食中補充相關的食物，避免肌醇不足。

她說，多囊性卵巢是女性普遍的問題，除積極控制體重、接受治療，輔以日常飲食控制、中醫調理或相關營養素的補充，有助於月經週期的恢復並改善多囊體質。

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