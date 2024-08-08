健康網》男性也有更年期 中醫曝3面向保養

中醫表示，可以多吃富含鋅、維生素D、抗氧化的食物，其中抗氧化劑能幫助清除體內自由基延緩衰老，例如南瓜、芭樂。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年紀增長，人體會逐漸老化，不只女性有更年期，男性也有更年期。翰醫堂中醫診所中醫師蔡宜政在「翰醫堂中醫診所」發文指出，3大保養方向，包括：飲食、激素與補充品、運動。

●飲食：可以多吃富含鋅、維生素D、抗氧化的食物，鋅有助於提高睪固酮水平，如：牡蠣、牛肉，維生素D有助於增進鈣吸收，例如黑木耳、鮭魚，抗氧化劑能幫助清除體內自由基延緩衰老，例如南瓜、芭樂。

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●激素與補充品：馬卡、睪固酮錠、龜鹿二仙膠等等，馬卡有助於提振精神、提高運動表現、改善床事，睪固酮錠能夠穩定情緒、維持生殖機能，龜鹿二仙膠可以幫助預防骨質疏鬆、補腎氣、補膠鈣，若有疑慮建議可以先經由醫師判定是否合適再補充。

●運動：每週至少150分鐘的中等強度有氧運動，如跑步、HIIT、爬山等等有助於提升睪固酮分泌，每週至少兩次重量訓練，提升肌肉量可以增加新陳代謝，並增加睪固酮分泌。

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