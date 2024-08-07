陽光基金會口腔癌病友的感性獨白：爸爸！對不起，也謝謝你！

陽光社會福利基金會桃竹中心口腔癌病友羅經德，父親節前感性告白。（陽光基金會提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕明（8）天就是父親節，陽光社會福利基金會桃竹中心有一位口腔癌病友羅經德（52歲），與人親切打招呼後拿掉口罩，可以清楚看見1根鼻胃管，這管子是他日常飲食不可獲缺的工具，今（7）日他分享自己的心路歷程，因過去的菸檳習慣，2002年2月被醫師判定罹患口腔癌4期，罹癌的改變對生活的影響非常大。他說：「每天看著爸爸的背影，用車載我去醫院就診，心裡很是覺得心酸，自己造成的後果，卻要父母一起陪我承擔，爸爸辛苦了一輩子，在這年紀是該享福的時候，還要用輪椅推我去治療」。

回想多年前，羅經德口腔中的傷口一直沒有癒合，但又不敢踏出那一步去就醫，最終在家人鼓勵下去就醫。到醫院就診，醫生說在地區醫院無法處理需要北上到總院開刀。開刀當天清晨是第一刀，手術結束已是隔天的凌晨，前前後後在醫院住了快兩個月，以為治療後痛苦可告一段落。沒想到接續的放射線與化學治療更是一大關卡。

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羅經德說，結束手術與各類治療後。回到家又是一段辛苦旅程的開始，與陽光基金會接觸，透過治療師協助練習復健進食、喝水。每一個簡單的動作都要重複重複再重複，原本從事業務的他，對自己的體力與身體很有信心，但手術後遲遲無法恢復的大改變、信心大受打擊。

陽光社會福利基金會桃竹中心口腔癌病友羅經德（左）感謝父親和家人的陪伴。（羅經德提供）

過程中，他的妻子、父母、子女等不斷鼓勵與陪伴，幫助羅大哥在生活上重新適應找到方向。現在生活中仍需使用鼻胃管，但經過學習，他已可自己處理生活中的飲食、口腔清潔等，不太需要他人協助。

術後病癒，羅經德去年9月在社工與家人鼓勵下，去年初加入陽光口腔癌宣導志工的行列，到社區、職場、學校，與各式各樣的人分享自己得故事。過程中他提到，分享最多的就是對家人的虧欠，生病後無法工作，又需要家人照顧。原本是自己應該照顧父母的年齡，卻變成要父母來照顧他；經常分享到百感交集的他，藉由自己的故事，幫助更多人及早改變習慣，並注意自身的健康。

陽光社會福利基金會桃竹中心口腔癌病友羅經德，父親節前感性告白。（陽光基金會提供）

陽光社會福利基金會桃竹中心口腔癌病友羅經德（右2）癒後投入陽光志工行列。（陽光基金會提供）

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