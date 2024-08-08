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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》婦誤信能量飾品降血壓 脾臟腫大近「20公分」險送命

2024/08/08 14:07

一位50歲女性，因為上腹痛而就醫檢查，經檢查發現脾臟機能亢進；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

一位50歲女性，因為上腹痛而就醫檢查，經檢查發現脾臟機能亢進；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名50歲婦人，因為上腹痛而就醫檢查，看診時醫師發現患者上腹痛且手腳有瘀青，詢問病史後得知，大約一年前，患者因為有高血壓，聽信能量飾品、能量飲品具有療效，還做拍打功「排毒」。經腹部檢查發現，脾臟已經腫大到20公分左右，正常人的脾臟才大概一個拳頭大而已，診斷為脾臟機能亢進。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文分享個案指出，患者主訴上腹痛，1年前發現有高血壓，當時她聽信戴能量飾品，再搭配老師的能量飲品，可以治療高血壓，每天還會做拍打功，甚至拍出瘀青，還認為這是在「排毒」，是女兒看不下去才硬帶她到醫院檢查。

陳榮堅表示，當下直覺情況不太對勁，因此趕快幫她安排腹部檢查，結果發現她的脾臟已經腫大到20公分左右，正常人的脾臟才大概一個拳頭大而已，因此患者的狀況是脾臟機能亢進，並且血小板低到只有4萬（正常要10-15萬）。

血壓會下降，難道真的是能量飾品、飲品有效嗎？他表示，其實不是能量飾品有效，是因為脾臟是處理很多血球廢物的地方，而她脾臟亢進導致紅血球、白血球、血小板只要跑到脾臟就會被隨便殺掉，以至於血壓相對會下降。所以可能在病患一開始戴能量飾品的時候，就已經有脾臟亢進的問題。

他表示，因為血小板降低，所以隨便一拍打就容易有瘀青。後來做完手術，病患也就沒有再配戴這些能量飾品，拍打或者是喝老師給的飲品。

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