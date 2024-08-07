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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

攝護腺癌早期難發現 醫點名出現5症狀要警覺

2024/08/07 17:36

台灣泌尿科醫學會呼籲男性要注意健康。（台灣泌尿科醫學會提供）

台灣泌尿科醫學會呼籲男性要注意健康。（台灣泌尿科醫學會提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕國人平均壽命79.84歲，其中男性76.63歲，遠低於女性的83.28歲，明天就是父親節，醫師提醒，攝護腺癌早期症狀難發現，若有解尿困難、夜間頻尿、骨頭疼痛、尿液或精液帶血、攝護腺特異抗原濃度指數（PSA）上升等狀況，就要警覺，進一步就醫檢查。

台灣泌尿科醫學會副秘書長劉忠一表示，男性健康3大關鍵指標包含生理狀況、生活飲食型態、荷爾蒙狀態。其中，年齡增長，要注意攝護腺肥大和攝護腺癌的風險顯著增加，建議了解家中是否有相關病史，以便早期發現、早期治療。

劉忠一也提到，高脂肪飲食、缺乏運動、吸菸和過量飲酒等，以及長期處於高壓狀態與久坐久站工作環境，均是慢性攝護腺炎的危險因子。除了戒除菸酒外，建議多攝取水果、蔬菜和全穀類食物，尤其是紅色類型的食物，如茄紅素和花青素，對於心血管和泌尿系統都非常有益。

劉忠一說明，男性睪固酮從40歲開始，每年以約1%至2%的速度逐步下降，可能會導致性功能障礙、心血管疾病風險增加及代謝症候群等問題，應定期檢查荷爾蒙狀態，並在需要時尋求醫療建議，以有效保護攝護腺健康。

針對攝護腺癌，劉忠一指出，早期症狀難發現，若有解尿困難、夜間頻尿、骨頭疼痛、尿液或精液帶血、攝護腺特異抗原濃度指數（PSA）上升等狀況，就要警覺。

台灣泌尿科醫學會理事長馮思中表示，攝護腺癌早期症狀不明顯，患者可能多認為是壓力與操勞帶來的影響，進而忽略就診重要性，錯過黃金治療期。他建議50歲以上男性，每2年應檢查1次PSA，並搭配肛門指診有助於早期發現攝護腺癌。

早期攝護腺癌5年存活率可達98%，劉忠一補充，健保署於今年8月1日通過新一代荷爾蒙治療的健保給付，給付年限由24個月延長至36個月，現行24個月限制期滿已停藥患者的可回復申請，若3個月內經專業醫療人員評估疾病無惡化情形後，應符合可持續用藥12個月的條件，提供先前因健保限制而中斷治療的病人重拾治療機會。

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