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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

69歲癌婦染登革熱住院搶命 醫：慎防重症 死亡率達2成

2024/08/07 17:31

成大醫院一般內科主治醫師冉浩恩指據國內統計，登革熱重症約達二成致死率，民眾須做好防病媒蚊孳生工作。（記者王俊忠攝）

成大醫院一般內科主治醫師冉浩恩指據國內統計，登革熱重症約達二成致死率，民眾須做好防病媒蚊孳生工作。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕69歲吳姓婦人有初期肺癌，去年7月因發燒3天合併畏寒、全身肌肉痛至成大醫院就診，檢驗發現急性腎衰竭和血小板低下，判斷是本土登革熱並住院。住院後有拉肚子、食慾差、身體起紅疹及出血點狀況，經過輸血、輸液與感染科團隊治療監測，患者發燒、腎功能、血小板狀況逐漸改善，兩週後出院、持續門診追蹤。

成醫一般內科主治醫師冉浩恩表示，登革熱俗稱天狗熱，高峰期通常在夏秋之際溫暖潮濕地區，是1種主要由埃及與白線病媒斑蚊叮咬傳播登革熱病毒的急性傳染病，主要臨床症狀為持續性發高燒到39-40度，合併頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出紅疹等症狀。跟一般常見流行性呼吸道病毒感染（如：流感、COVID-19）相比，不會有呼吸道症狀。

登革熱的病灶症狀。（CDC登革熱治療指引，成大醫院提供）

登革熱的病灶症狀。（CDC登革熱治療指引，成大醫院提供）

典型登革熱發燒可以持續5-6天，有些患者在發燒3-4天後會退燒，退燒約1、2天後又再發燒，稱為雙峰型發燒，冉浩恩指第1次發燒後的退燒期間是發生重症致命的高危險期，嚴重的患者會併發出血、休克等症狀，若未經適當治療，可能導致死亡。

因為登革熱是病毒感染，我國沒有核准安全有效的疫苗、也無特效藥，只有支持性療法，冉醫師說就遵照醫囑、服用適合的退燒藥、足夠休息與補充水份，大部分患者可在家觀察，密切注意有無重症警示症狀。重症警示症狀包括嚴重腹痛、持續嘔吐不止、呼吸喘、嚴重黏膜出血、嗜睡、躁動不安等，都要特別留意；而高齡者、有慢性病、慢性腎臟病、免疫力不全者，或有先後兩次感染不同型別的登革熱，都是重症高風險族群，因為重症死亡率高達20%，這些對象要特別小心有無重症警示症狀出現。

冉浩恩說，感染登革熱後前5日體內病毒量最高，要防被蚊蟲叮咬，減少病毒再藉蚊蟲散播出去，住家要裝紗窗紗門，使用捕蚊燈或電蚊拍，睡覺時掛蚊帳，外出穿淺色長袖衣褲，必要時塗抹防蚊藥劑，能有效防蚊。而減少病媒蚊孳生是防登革熱的重要方法，平日勤於清除容器積水，遵循「巡、倒、清、刷」4字要訣清除孳生源，這傳染病防治需要政府、社區與個人一起努力，提高防蚊意識、維護環境清潔衛生、及時就醫治療，可減少發病率與傳播風險。

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