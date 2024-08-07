健康網》小心秋老虎！ 中醫教保養：潤肺生津多吃「它」

立秋時節預防秋燥，中醫師建議多吃一些滋陰潤肺的食物，如蓮藕；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（7）日是24節氣中的立秋，標誌著秋季的開始。此時陽氣漸弱，陰氣漸增，天氣會慢慢變涼，是從炎熱到涼爽的重要轉折點。藍田馬光中醫診所醫師程俊文指出，立秋後飲食建議多吃滋陰潤肺、酸味食物、少吃辛辣食物，避免加重秋燥症狀及造成腸胃的刺激。

程俊文表示，立秋是一個重要的季節轉折點，應該注意調整飲食、穿著和起居，讓身體更好地適應季節的變化，可從下列3點著手：

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立秋飲食保養

潤肺生津：建議多吃一些滋陰潤肺的食物，如白木耳、蓮藕、水梨等。這些食物能幫助保持體內的水分，減少水分流失。

酸味食物：酸味食物可以收斂肺氣，像是山楂、柚子、檸檬、梅子等都是不錯的選擇，不僅開胃，還能幫助肺在秋天不至於過度乾燥。

少辛辣：辛辣食物容易讓身體更加乾燥，例如辣椒、薑、蒜等應該少吃，避免加重秋燥的症狀及造成腸胃的刺激。

中醫師提醒，立秋後早晚溫差大，建議出門帶件薄外套，此外「秋老虎」還在，防曬依然重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

立秋別忘防曬

程俊文指出，立秋後早晚溫差大，建議出門帶件薄外套，這樣不會因為早上熱得冒汗，晚上冷得發抖。12歲以下的孩子們新陳代謝旺盛，可以比大人少穿一件。此外，防曬依然重要，雖然立秋了，但「秋老虎」還在，陽光依然強烈，所以防曬仍不能少。

起居與穴位保養

程俊文引述《黃帝內經》：「秋三月，早臥早起，與雞俱興，使志安寧。」他指出，立秋後建議早睡早起，順應自然的變化，不僅能保持良好的精神狀態，還能避免秋季「賴床綜合症」的困擾。同時還要保持適量運動，有助於促進血液循環，但要避免過度出汗。另外，穴位保養可按摩尺澤穴和魚際穴。

尺澤穴：手肘彎曲時皺褶的末端，二頭肌腱靠近大拇指側凹陷處。尺澤為肺經中屬水的穴位，常按可以補充肺氣及腎水。

尺澤為肺經中屬水的穴位，常按可以補充肺氣及腎水。（馬光中醫診所提供）

魚際穴：位於大拇指根部跟手腕連線中點的赤白肉際處，可洩肺火，滋腎水，止咳平喘。

按摩魚際穴可洩肺火，滋腎水，止咳平喘。（馬光中醫診所提供）

藍田馬光中醫診所醫師程俊文。（馬光中醫診所提供）

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