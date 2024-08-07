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健康 > 抗老養生 > 運動復健

6旬女銀行員撞斷5根肋骨翻身困難 骨折復位手術治癒

2024/08/07 16:11

長安醫院骨科醫師洪舜奕說，患者第2根到第6根肋骨骨折。（記者黃旭磊攝）

長安醫院骨科醫師洪舜奕說，患者第2根到第6根肋骨骨折。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕太平區60歲廖姓女騎士車禍送至長安醫院急診，經X光和斷層掃描發現第2根到第6根肋骨骨折，診斷為多發性肋骨骨折合併連枷胸，廖女疼痛指數超過8分，一度只能臥床、無法翻身，且呼吸需弓身不敢吸飽氣，所幸經肋骨骨折復位手術治癒。

廖姓銀行員年初車禍撞斷5根肋骨，趕往長安醫院骨科急診，由於相鄰3根以上肋骨骨折，且每根肋骨有骨折斷點造成「連枷胸」（flail chest），可能合併氣胸、血胸或呼吸衰竭併發症，廖女與醫療團隊討論後進行骨折復位手術，並搭配AIRO導航系統定位，減少術中反覆照射X光時間。

患者經肋骨骨折復位手術治癒斷點。（長安醫院提供）

患者經肋骨骨折復位手術治癒斷點。（長安醫院提供）

骨科醫師洪舜奕說，患者抵達急診時出現呼吸困難及強烈刺痛感，痛到「全身縮成像蝦子一樣」，連翻身都難，經檢查屬於嚴重多發性肋骨骨折合併連枷胸，進行骨折復位手術，隔天疼痛指數降至2-3分，使用三球式呼吸訓練器訓練，3天後呼吸漸趨正常、下床正常走動。

醫療團隊指出，以往對於肋骨骨折常採取保守治療，服用止痛藥讓斷處自行癒合，不過，復原程需要1個月或更長，患者有可能再至急診減緩疼痛，目前對多採取開放性復位鋼釘內固定手術，復原肋骨結構。廖女出院約1個月後回歸家庭生活，回診時肺部功能恢復良好，大聲感謝醫療團隊說「正常走路真好。」

洪舜奕提醒道，臨床上車禍骨折約佔肋骨骨折病例60%到70%，提醒騎士務必注意安全，若不慎車禍也不需擔憂，相關復位手術縮短疼痛及恢復期，建議與醫師充分討論，選擇最適治療方式。

長安醫院骨科醫師洪舜奕（中）協助患者進行呼吸訓練。（院方提供）

長安醫院骨科醫師洪舜奕（中）協助患者進行呼吸訓練。（院方提供）

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