健康網》同染3病毒！男染新冠與AB流感 醫：夭壽恐怖

有醫師談到最近有一位病患，同時感染多種病毒。（黃昭勳提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情尚未趨緩，降低的速度不如預期；同時因為氣候變遷，即使是近期較炎熱的天氣，仍有人感染流感。有醫師近日收治一名病患，同時感染三種病毒：新冠、A型流感、B型流感，令他大感意外。

山木耳鼻喉科診所黃昭勳在臉書「黃昭勳醫生廚廚」上傳一張照片，文字寫著「各位觀眾！CAN YOU BELIEVE THIS?A流+B流+COVID，請各位把口罩戴回去吧。」照片為三個快篩檢測結果；這三個快篩都是陽性，但全是從同一人身上驗出！黃昭勳直呼「夭壽恐怖」，他說是第一次遇到這件事。

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黃昭勳說明，這位病患為30多歲男性，有發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等症狀。病患時，狀況相當虛弱。最後黃昭勳提醒大眾，把口罩戴好，保護自己與他人。

疾管署在近期的例行記者會上表示，新冠肺炎的KP.3變異株已躍居主流株，但因為剛經歷一波疫情，預計3個月內對不同變異株均有交叉保護力，除非開學後有很大變化，否則下一波疫情應該不會那麼快發生，預計秋冬之交比較可能上升。此外，今（2024）年10月新冠疫苗與流感疫苗一起開打，希望有助於秋冬疫情舒緩。

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