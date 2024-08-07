自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

七夕情人節將至 醫師：別讓M痘當你的愛情攔路虎

2024/08/07 15:54

M痘疫苗2劑完整接種才有9成保護力，中市有18家醫療院所可提供接種猴痘疫苗，基地協會也持續提供外展站接種服務。（記者蔡淑媛攝）

M痘疫苗2劑完整接種才有9成保護力，中市有18家醫療院所可提供接種猴痘疫苗，基地協會也持續提供外展站接種服務。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年全國截至昨（6）天共33例M痘確定病例，台中市前日新增1例M痘確診個案，為中市第3例確診病例，這名30餘歲本國籍男性，7月下旬因會陰部有毛囊炎且發燒、雙側腹股溝腫脹、喉嚨痛、口腔潰瘍等症狀就醫檢驗確診，也未完整接種2劑M痘疫苗，僅施打1劑。

衛生局長曾梓展表示，M痘傳播具侷限性，主要傳播途徑為不安全性行為，感染症狀包括發燒、畏寒、肌肉酸痛、淋巴腫脹、皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，近期適逢暑假假期以及七夕情人節將至，社交活動頻率大增，民眾需留意自身健康，他提醒，接種M痘第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。

承辦基地協會外展站的醫師施勝桓表示，M痘病毒仍然在社區中傳播，目前仍以男性感染者居多，但不論男女，如有多重性伴侶，或是性工作者、於營業場所發生性行為者，就建議應接種猴痘疫苗，但目前觀察接種意願相對偏低，尤其施打第1劑後，有半數未再施打第2劑，無法有完整保護力，呼籲有高風險性行為就應施打，高風險接觸猴痘患者後4天內接種也可以產生保護力。

衛生局提醒，M痘接種對象為「近1年有風險性行為者（例如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」等3種，請符合猴痘疫苗接種條件民眾，及早完成2劑疫苗接種，全市有18家醫療院所可提供接種猴痘疫苗，另基地協會每隔周日也持續提供侯痘疫苗外展站服務，民眾可於「台中市政府疫苗預約系統」預約或向各區衛生所洽問，也可上衛生局網站查詢

M痘感染症狀有皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等。（衛生局提供）

M痘感染症狀有皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等。（衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中