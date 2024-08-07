七夕情人節將至 醫師：別讓M痘當你的愛情攔路虎

M痘疫苗2劑完整接種才有9成保護力，中市有18家醫療院所可提供接種猴痘疫苗，基地協會也持續提供外展站接種服務。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年全國截至昨（6）天共33例M痘確定病例，台中市前日新增1例M痘確診個案，為中市第3例確診病例，這名30餘歲本國籍男性，7月下旬因會陰部有毛囊炎且發燒、雙側腹股溝腫脹、喉嚨痛、口腔潰瘍等症狀就醫檢驗確診，也未完整接種2劑M痘疫苗，僅施打1劑。

衛生局長曾梓展表示，M痘傳播具侷限性，主要傳播途徑為不安全性行為，感染症狀包括發燒、畏寒、肌肉酸痛、淋巴腫脹、皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，近期適逢暑假假期以及七夕情人節將至，社交活動頻率大增，民眾需留意自身健康，他提醒，接種M痘第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。

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承辦基地協會外展站的醫師施勝桓表示，M痘病毒仍然在社區中傳播，目前仍以男性感染者居多，但不論男女，如有多重性伴侶，或是性工作者、於營業場所發生性行為者，就建議應接種猴痘疫苗，但目前觀察接種意願相對偏低，尤其施打第1劑後，有半數未再施打第2劑，無法有完整保護力，呼籲有高風險性行為就應施打，高風險接觸猴痘患者後4天內接種也可以產生保護力。

衛生局提醒，M痘接種對象為「近1年有風險性行為者（例如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」等3種，請符合猴痘疫苗接種條件民眾，及早完成2劑疫苗接種，全市有18家醫療院所可提供接種猴痘疫苗，另基地協會每隔周日也持續提供侯痘疫苗外展站服務，民眾可於「台中市政府疫苗預約系統」預約或向各區衛生所洽問，也可上衛生局網站查詢。

M痘感染症狀有皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等。（衛生局提供）

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