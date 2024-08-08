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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃水梨迎秋季！ 農業部教2招挑選「滋味甜美」

2024/08/08 07:31

農業部表示，立秋到，水梨產季到，目前台灣有許多品種的水梨，如寶島甘露梨、新世紀梨、新興梨、寶島晶新梨等，口感、產季略有不同。（圖取自photo AC）

農業部表示，立秋到，水梨產季到，目前台灣有許多品種的水梨，如寶島甘露梨、新世紀梨、新興梨、寶島晶新梨等，口感、產季略有不同。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋季水梨正當時，滋味甜美，加上多汁爽脆的口感深受不少人喜愛。農業部表示，昨（7）日是節氣立秋，此時水梨正當時，適合食用，建議在購買時，挑選外觀豐滿圓潤有光澤，果皮上的果點大、分布均勻者，並於購買後放置冰箱冷藏，可保存約1星期。

農業部在臉書專頁上發文分享，俗語說立秋分3候：「一候涼風至，二候白露生，三候寒蟬鳴。」大意為立秋時節開始，暑熱退散，涼爽的北風悄然而至，早晚溫差變大，早晨還會開始有白茫茫的霧氣產生，溫度日益降低，感陰而鳴的寒蟬會開始鳴叫。

5常見水梨品種一次看

立秋食水梨正著時！農業部指出，台灣水梨有許多品種，有寶島甘露梨、新世紀梨、新興梨、寶島晶新梨、黃金梨，口感和產季略有不同。

●寶島甘露梨：屬大果，平均果重超過800克，中低海拔以高接梨方式生產，於8月中旬前後採收；梨山地區則是免高接，於9月底至10月上旬採收。寶島甘露梨果實外觀扁圓，肉白質脆多汁。

●新世紀梨：中大果，高海拔栽種免高接，於8月上旬至9月上旬採收，在外觀上，果實圓形至扁圓形，果肉肉質細緻多汁。

●新興梨：大果，平均果重超過800克，中低海拔以高接梨方式栽種，於7月上旬至8月上旬採收，其果實呈圓形至長橢圓形，果肉顏色為白至乳白，質脆多汁。

●寶島晶新梨：大果，平均果重超過800克，中低海拔以高接梨方式生產，於8月中旬前後採收；梨山地區免高接，於9月底至10月上旬採收。其果實外觀較圓，果肉口感肉白質脆多汁。建議果實採收後，儲存一段時間再食用，風味更佳。

●黃金梨：大果，平均果重超過800克，中低海拔區域以高接梨方式，並於6月下旬至7月中旬採收，果實外觀圓形，果肉顏色白至乳白，肉質細緻多汁。

水梨如何挑選、保存呢？農業部建議，購買水梨時，應挑選外觀豐滿圓潤有光澤，果皮上的果點大、分布均勻者，較為好吃，並於購買後放置冰箱冷藏，約可保存1星期。

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