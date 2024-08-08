自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》餐餐吃沙拉助減重？ 醫曝4地雷「瘦」不了 超多人中

2024/08/08 09:24

醫師提到，餐餐吃沙拉，除了要注意醬料可能是高鹽、高糖、高油隱藏地雷外，缺乏足夠營養素，降低基礎代謝，也不易於減肥；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提到，餐餐吃沙拉，除了要注意醬料可能是高鹽、高糖、高油隱藏地雷外，缺乏足夠營養素，降低基礎代謝，也不易於減肥；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣炎熱，沒食慾、狂冒汗，卻依舊「瘦」不了？書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁「許書華醫師 陪妳寫日記」整理4大減重地雷，包括：跳餐吃早午餐、天天1杯手搖飲、甜點或零食代替正餐，以及餐餐吃沙拉。

地雷1—跳餐吃早午餐：食慾不振，跳過正餐，常常會在後一餐補償性進食，且天氣熱傾向於選擇重口味的速食或外食，不定時、不定量的飲食習慣，不僅增加熱量攝取，還會影響血糖控制，增加肥胖和代謝疾病的風險。

地雷2—天天1杯手搖飲：炎炎夏日，過度依賴手搖飲、果汁或汽水等含糖飲料​​消暑解渴，不僅會增加熱量攝取，也易導致脂肪堆積和血糖波動，因此建議選擇清水或無糖茶飲用，每日飲水量應達到體重×35毫升。

地雷3—甜點或零食代替正餐：將甜點或下午茶替換正餐，往往飽足感不夠，反倒會進食更多不健康的食物，增加熱量、糖分攝取，導致胰島素阻抗。另外，感到嘴饞頻率變多時，可能是因為口渴，應先選擇喝水。

地雷4—餐餐吃沙拉：夏日高溫，餐餐吃清涼開胃的沙拉，除了需要注意搭配的醬料可能是高鹽、高糖、高油隱藏地雷外，缺乏足夠營養素，會降低基礎代謝，反而讓減肥變得困難，也容易導致夜間飢餓感增加，影響睡眠品質。

許書華建議，想遠離減重地雷，就要做到規律進食、營養均衡、多喝水，以及適度運動的秘訣，助減重，不走歪路，健康瘦一「夏」！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中