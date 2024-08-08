健康網》餐餐吃沙拉助減重？ 醫曝4地雷「瘦」不了 超多人中

醫師提到，餐餐吃沙拉，除了要注意醬料可能是高鹽、高糖、高油隱藏地雷外，缺乏足夠營養素，降低基礎代謝，也不易於減肥；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣炎熱，沒食慾、狂冒汗，卻依舊「瘦」不了？書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁「許書華醫師 陪妳寫日記」整理4大減重地雷，包括：跳餐吃早午餐、天天1杯手搖飲、甜點或零食代替正餐，以及餐餐吃沙拉。

地雷1—跳餐吃早午餐：食慾不振，跳過正餐，常常會在後一餐補償性進食，且天氣熱傾向於選擇重口味的速食或外食，不定時、不定量的飲食習慣，不僅增加熱量攝取，還會影響血糖控制，增加肥胖和代謝疾病的風險。

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地雷2—天天1杯手搖飲：炎炎夏日，過度依賴手搖飲、果汁或汽水等含糖飲料​​消暑解渴，不僅會增加熱量攝取，也易導致脂肪堆積和血糖波動，因此建議選擇清水或無糖茶飲用，每日飲水量應達到體重×35毫升。

地雷3—甜點或零食代替正餐：將甜點或下午茶替換正餐，往往飽足感不夠，反倒會進食更多不健康的食物，增加熱量、糖分攝取，導致胰島素阻抗。另外，感到嘴饞頻率變多時，可能是因為口渴，應先選擇喝水。

地雷4—餐餐吃沙拉：夏日高溫，餐餐吃清涼開胃的沙拉，除了需要注意搭配的醬料可能是高鹽、高糖、高油隱藏地雷外，缺乏足夠營養素，會降低基礎代謝，反而讓減肥變得困難，也容易導致夜間飢餓感增加，影響睡眠品質。

許書華建議，想遠離減重地雷，就要做到規律進食、營養均衡、多喝水，以及適度運動的秘訣，助減重，不走歪路，健康瘦一「夏」！

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