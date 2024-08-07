健保分攤住院照護輔佐人力費 再增25家醫院試辦減家屬負擔

台南市立醫院已試辦「住院整合照護服務計畫」。（資料照，台南市立醫院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部推動「住院整合照護服務計畫」，由醫院統籌安排照護輔佐人力照顧住院患者，費用再由健保與病人分攤，去年服務量已達36萬人日，健保署今（7日）進一步宣布，本月起新增核定25家醫院加入，適用範圍擴大至109家醫院、5287床，可望有更多民眾受益。

為減輕病人住院的家屬照顧及經濟負擔，衛福部護理及健康照護司及健保署從2022年10月起試辦推動住院整合照護服務計畫，提供入住急性一般病床病人，由醫院依病房特性及病人疾病嚴重程度，安排適當的護佐人力，家屬不必全天候留院照顧病人。

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健保署醫務管理組組長劉林義表示，每日由健保支付750點（1點約1元）護佐人力費用給提供服務的醫院，民眾自行負擔範圍則由醫院視護佐人力成本收取，但收取金額最高限1050元。

劉林義指出，去年編列經費5.6億元，共核定84家醫院參與，提供4414床，最後實際執行2.7億元，服務3.7萬人次，服務量36萬人日，例如同一人住院10天都有用，就算10人日受惠。

針對去年經費未全數用罄，劉林義說明，這項計畫是因應國內高齡化、少子化及上班族、老人照顧老人等社會現況而定，涉及醫院增聘護佐，人力不是一次就全部到位，因此民眾實際使用量也是逐漸加溫，但以今年1至5月服務2.6萬人次，服務量已達25萬人日、申報1.9億點來看，預估會持續上升。

劉林義指出，目前計畫經費因總額專款預算有限，請有意願參與試辦的醫院提出申請計畫書，經審查程序遴選擇優試辦。2022年10月起核定40家醫院試辦、經費約3億元，去年增至84家，編列約5.6億元。

劉林義說明，本月起核定試辦名單，再新增25家醫院、873個床位，總計達到109家醫院、提供5287床，預估挹注經費5.6億元。

健保署長石崇良表示，此項計畫對病人及家屬而言，可減輕照顧負擔並提升病人照護品質，希望可嘉惠更多需要的民眾，在醫療端可減輕護理師工作負荷，降低護理人力流失，同時提供護佐穩定的收入。

劉林義指出，最新調查發現，病人及家屬、醫院管理者的滿意度均達8成9，護理人員、護佐滿意度也有8成3。

醫院護佐人員應具備領有照顧服務員訓練結業證明書、領有照顧服務員職類技術士證（照顧服務員丙級技術士證）、高中（職）以上學校護理相關科（組）畢業但尚未取得護理證照、高中（職）以上學校照顧相關科（組）畢業、領有經衛福部核定的醫院照護輔佐人員訓練結業證明等其中一項資格。

至於輔佐人力來源，醫院可採自行聘僱，委託照顧服務勞動合作社（照服員公司）提供人力，或與個人特約方式招募，衛福部也鼓勵醫院自訓在地人力或與學校推動產學合作。

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