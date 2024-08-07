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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》每17名女性1人罹肺癌！ 3原因曝：1基因突變是關鍵

2024/08/07 11:51

醫師提到，女性肺癌發生率近年呈上升趨勢，據世界衞生組織資料顯示，每17名女生，有1人罹患肺癌，抽菸習慣女性，風險更高；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提到，女性肺癌發生率近年呈上升趨勢，據世界衞生組織資料顯示，每17名女生，有1人罹患肺癌，抽菸習慣女性，風險更高；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部最新統計顯示，肺癌蟬聯癌症10大死因首位。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，女性肺癌發生率近年呈上升趨勢，據世界衞生組織資料發現，每17名女生，有1人罹患肺癌，抽菸習慣女性，風險更高！因此整理3大致肺癌原因：二手菸、空氣污染，以及遺傳和其他因素。有研究發現，台灣肺腺癌中，APOBEC酵素突變，是最主要突變之一，特別是60歲以下女性，未吸菸者罹肺腺癌，高達74%有APOBEC突變。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，女性肺癌發生率上升，其中許多患者從未吸菸，因此分析3大常見原因，易致女性肺癌發生：

●二手菸：女性常常無法避免吸二手菸，尤其在家中。吸二手菸，會增加不吸煙者患肺癌的風險，全球每年有43萬人死於吸二手菸，其中64%就是女性。

●空氣污染：外部環境因素，也是肺癌上升主要原因。除了室外污染，如汽車尾氣、霧霾、風沙等，也須注意室內污染問題，像是室內裝修材料揮發、燒香、廚房油煙排放，都為女性常常吸到的汚染空氣。

●遺傳和其他因素：近日有研究發現，台灣肺腺癌中，APOBEC酵素突變，是最主要的突變之一，特別是60歲以下年輕女性中，在台灣未吸菸者的肺腺癌中高達74%存在APOBEC突變，推測該基因突變，可能是觸發肺癌的因素之一。另外，某些基因變異，也可能增加肺癌的風險，舉例而言，有肺結核病史的女性，由結核病留下的疤痕，也較易引起肺癌，其風險是男性的2至3倍。

女性掌握4招 遠離肺癌

女性該如何自我防護？黃軒提供4種方式，包括：避免吸菸和二手菸；注意室內空氣品質，選用功能強大的排油煙機，保持環境通風；適度運動，改善肺功能；建議45至74歲女性、父母子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌，以及每天1包菸，吸菸30年，或是每天1包半菸，共吸菸20年者定期篩檢。

黃軒提醒，早期發現和治療是關鍵，如果出現相關症狀，應及時就醫，保持健康生活方式，有助於預防肺癌的風險。

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