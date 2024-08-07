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健康 > 抗老養生 > 運動復健

7旬婦腰椎滑脫痛到腳麻 手術置撐開型支架改善

2024/08/07 10:38

經手術以新式撐開型支架穩定脊椎，其體積小且可調整撐開高度，解決婦人長期腰椎痠麻的痛苦。（活力得提供）

經手術以新式撐開型支架穩定脊椎，其體積小且可調整撐開高度，解決婦人長期腰椎痠麻的痛苦。（活力得提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄年近70歲的婦人因長期工作過度勞累，出現腰椎痠痛、左下肢無力及麻木，就醫檢查為腰椎滑脫所致，需要手術治療，婦人在醫師建議下接受新式撐開型支架，因體積小可降低對肌肉和骨骼的傷害，減少術後的疼痛感，術後很快恢復日常生活。

活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬指出，婦人多年來持續有腰椎痠痛、左下肢及足底無力、痠麻的情形，近來因症狀急遽惡化，經檢查確認腰椎第4、5節滑脫，建議她接受神經減壓併後融合手術，以避免疼痛加劇且痠麻感更加嚴重。

楊椒喬表示，此一手術使用的椎體置換裝置為新式撐開型支架，其體積小，於未撐開前，高度及寬度均僅不到1公分，能降低術中對肌肉、骨骼的傷害，降低術後疼痛感，由於撐開高度可調整，放入椎間後，再依病人結構撐開、以調整高度，達到其椎間高度，更具穩定脊椎及矯正滑脫角度功能，單指撐開型支架是自費21萬元，不含其他醫材及手術費用。婦人術後隔天即可下床，左下肢的痠麻痛獲得改善，並盡早開始復原及恢復日常生活功能。

婦人因長期工作過度勞累導致腰椎滑脫，引發腰部及下肢嚴重痠麻痛。（活力得提供）

婦人因長期工作過度勞累導致腰椎滑脫，引發腰部及下肢嚴重痠麻痛。（活力得提供）

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