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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》立秋食瓜果「啃秋」！ 中醫：適度吃去暑氣喻豐收

2024/08/07 11:01

中醫師指出，立秋之時，民間有啃秋的習俗，指在立秋之時藉著啃食瓜果，啃去夏季剩餘的暑氣，亦表達咬著豐收與喜悅。（圖取自freepik）

中醫師指出，立秋之時，民間有啃秋的習俗，指在立秋之時藉著啃食瓜果，啃去夏季剩餘的暑氣，亦表達咬著豐收與喜悅。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（7）日立秋為秋天第1個節氣，意味著天氣逐漸轉涼、天氣變化較明顯。上祐中醫診所院長黃上邦表示，此時，民間在啃秋的習俗，指在立秋之時藉著啃食瓜果，啃去夏季剩餘的暑氣，亦表達咬著豐收與喜悅，夏季進入尾聲，環境中仍挾帶著夏天的熱氣，適度品嘗當令瓜果，有益於去除體內的濕熱，輔以規律運動，既可維持身體健康，還能使身心愉悅，須注意的是應避免大量發汗、過度激烈的運動。

潤肺清燥 防感冒

秋季重養肺！黃上邦提及，秋屬金，肺亦屬金，依中醫養生觀點，此時應著重在肺部及呼吸道養護，因此平時規律作息，搭配適度的緩和運動，如打太極拳、慢跑，還可使用薄荷、桔梗、魚腥草，依比例沖泡成清肺化痰茶，作為日常預防感冒之用。

黃上邦提醒，此時外在濕度大幅下降，皮膚及呼吸道因此容易變得乾燥，適度補充水分便格外重要，平時準備西洋參、百合、枸杞及麥門冬依比例調配成滋陰養顏茶，達到補水潤肺之效。

秋燥情緒差害失眠 疏肝解鬱

秋天一到，總讓人感到憂鬱，黃上邦表示，可能是因為秋燥抑制肝氣，一旦肝氣鬱結，容易引發各種情緒問題，而心情過度壓抑、鬱悶可能導致失眠，進而降低人的免疫力，故此時保持樂觀心情、情緒的調適及規律作息，平時可調配含有五味子、茯神及薰衣草的安神定志茶，既可緩解生活中壓力，同時還可達到寧心安神、助眠的效果。

天氣轉涼 注意保暖

立秋後，天氣開始有涼意，注意保暖。黃上邦強調，尤其應注意頸部、足部與腹部保暖，平時外出可配戴圍巾，如此較能禦寒；晚上還可以泡泡腳，以艾草搭配溫水，達到暖脾之效，再加上艾草含有溫經暖宮、祛濕止癢之效，可用於婦女調經及對抗秋燥之用。

按壓3穴位 緩腸胃不適、寧神

●迎香穴：位於面部，兩鼻翼旁開一點，與法令紋相交處。以指腹按壓，按至有痠痛感，達到通鼻竅、清氣火之效。

●合谷穴：位於手背第1、2指中間凹陷處。先以拇指揉按，再慢慢加重力度，至有明顯痠痛感即可，有緩解腸胃不適、降低皮膚搔癢之效。

●本神穴：位於頭部顱頂正中線旁開3寸，前髮際後5分處。用指腹反覆重壓，直至有痠痛感，以達寧神、舒筋、袪風之效。

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