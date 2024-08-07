頻折手指折出問題？手指關節腫脹 男大生罹罕見「指部厚皮症」

台北慈濟醫院皮膚科醫師吳若薇。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕22歲余姓大學生從小有折手指習慣，前陣子左手中指及無名指關節莫名腫大，但卻不會痛，沒影響活動或其他不適，就醫檢查先拍X光，確定骨骼沒問題，再抽血檢查，排除關節炎或免疫疾病可能後，根據患部特徵，皮膚科醫師診斷為極少見的「指部厚皮症」（Pachydermodactyly），予以每兩週一次局部類固醇注射治療，4個月來關節已經明顯消腫，讓患者不必再為手指外觀困擾。

台北慈濟醫院皮膚科醫師吳若薇指出，「指部厚皮症」是一種相當少見的病症，目前全球的案例報告少於150例，臨床表現為手部近端的指間關節側邊會出現軟組織腫脹增厚的情形，而且好發於食指、中指、無名指，較少發生在大拇指與小指。

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吳若薇表示，好發族群則是青少年和年輕男性為主，男女的發生率為4比1，發病的確切原因目前尚無定論，但部分文獻指出可能與手部關節反覆的機械性刺激有關，如習慣性折手指、從事打字工作、某些運動員或音樂家等需要大量運用指關節的工作，多數患病的人不會出現症狀，只有少數人會有關節疼痛。

她指出，診斷上，指部厚皮症必須先抽血排除關節炎、自體免疫疾病以及新陳代謝疾病，同時透過手部X光確認有無骨頭病變，治療首先必須先請病人停止反覆的機械性刺激，而後再於病灶內注射局部類固醇，必要時可以外科手術方式切除腫脹部位。

吳若薇說，由於全球案例稀少，現有文獻資料未提及此疾病能否完全治癒，但以余姓大學生為例，局部治療僅4個月就已明顯消腫，目前仍持續治療中。

吳若薇提及，「指部厚皮症」是良性且相對穩定的疾病，即便沒有治療也不會進展成嚴重的關節損傷、病變或造成活動受限；然而對病人而言，腫脹的手指外觀是最大的困擾，因此她提醒民眾，避免養成折手指的習慣，若是工作需要大量使用指關節，則建議適度休息，免除頻繁手部關節的刺激。

治療前余同學的中指及無名指關節莫名腫大。（台北慈濟醫院提供）

治療四個月腫脹已有明顯減少，目前仍在治療中。（台北慈濟醫院提供）

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