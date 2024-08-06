高雄新增8例本土「類鼻疽」病例 梓官5人最多

颱風造成高雄多處積淹水引發本土類鼻疽，確診8例，其中梓官5人最多，高市衞生局加強消毒。（衞生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕颱風過後造成高市多處積淹水，多數積水已消退，但部分社區住家地下室仍有積水不易排除狀況，高市衛生局發現凱米走後近一週，全市迄今已確診8例本土類鼻疽，分別為永安區1例、楠梓區1例、梓官區5例及林園區1例；8名個案皆有多重慢性病史，經疫調確診個案間「無」流行病學相關，研判為社區散發感染。

衛生局今指出，高雄市近一週（7/31～8/5）新增8例類鼻疽個案通報，類鼻疽確診個案當中有1例來自梓官區，是一名79歲男性，個案於7月31日因呼吸喘、意識不穩至義大急診就醫，在急診待床時，因為意識改變，8月1日入住加護病房。

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衛生局表示，風災過後積淹水易造成土壤中的病原菌散播，民眾可能因接觸污水、污泥或吸入環境中病原菌而染病，類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療。

類鼻疽是由感染類鼻疽桿菌引起，此菌在土壤、水池及積水環境中存在，會感染馬、羊、豬等動物以及人類，主要的傳染途徑是由於皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，但也可能經由吸入、食入受污染的土壤或水，或吸入受污染的塵土而受感染的情形，一般情形下，並不會由人直接傳染給人。

此外，民眾務必落實「裝備要齊全」、「積水要清除」、「飲食要注意」、「有症狀要就醫」等防疫四要素，並請臨床醫師提高警覺，若發現颱風雨後積淹水影響地區民眾有未明原因發燒者，尤其是上述高風險族群，應將類鼻疽列入鑑別診斷之考量，給予妥適的治療，並儘速依規定通報，同時採集檢體送認可檢驗機構確認。

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