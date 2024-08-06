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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》沒中暑也可能出現腎衰 醫：小心酷熱造成「竊血」

2024/08/06 18:45

醫師表示，酷暑可能造成竊血現象、脫水現象、急性熱傷害；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，酷暑可能造成竊血現象、脫水現象、急性熱傷害；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣熱除了會讓你心煩氣躁，即便沒有熱到中暑，腎功能也有可能「熱到衰退」！洪永祥診所院長洪永祥表示，每到夏天很多腎友會出現「不明原因腎功能衰退」，經過問診與檢查，發現是酷熱天氣所造成的慢性腎衰竭，並點出可能是酷熱造成竊血現象、脫水現象、急性熱傷害。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，台大公衛環境與職業健康科學研究所教授楊孝友研究發現，高溫導致腎病變屬於「非傳統原因慢性腎臟病」，最早於10年前的中南美洲，許多年輕的蔗農有慢性腎病、腎衰竭等問題，進一步研究，認為恐怕是氣候潮濕高溫所致。

酷熱造成腎衰竭原因

●竊血現象：當高溫時體表的血管會擴張用以散熱，於是大量血液跑到皮膚，分布到腎臟的血液就減少，造成腎功能血液循環變差，腎絲球過濾率就會變差。

●脫水現象：當高溫導致流汗或是呼吸散熱等身體水分無感流失，就導致身體水分不足，腎臟缺水導致泌尿道感染、泌尿道結石、電解質異常等都是常見的傷腎原因，腎絲球就是一顆顆的過濾球，當上游的水分不夠，當然過濾率就下降了。

●急性熱傷害：當體溫調節失敗導致熱中暑、熱衰竭、熱痙攣等熱傷害當然就導致急性腎損傷。

洪永祥說，要避免酷暑所造成非傳統原因慢性腎臟病，重點在於避熱、補水、檢查腎功能，萬一你最近因酷熱造成腎絲球過濾率下降，記得一定要移除掉過熱的原因，並多喝水，只要確實做到及早處理，在早期腎功能是有機會恢復的。

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