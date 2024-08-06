跨國研究大腦細胞調節恐懼情緒 有望治療創傷壓力症候群

台灣、丹麥、奧地利跨國團隊研究大腦恐懼記憶的新機制，如小鼠的大腦中央側向杏仁核，有恐懼記憶細胞，其中洋紅色與亮綠色分別代表2個不同的恐懼經驗活化的神經細胞。（台灣科技媒體中心提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣、丹麥、奧地利跨國團隊研究大腦恐懼記憶的新機制，透過小鼠實驗，發現大腦杏仁核的神經細胞，面對恐懼時會踩煞車避免過度反應，若抑制該群神經，小鼠將因恐懼而僵在原地的時間更長，未來可進一步研究如何調節恐懼記憶、有望為創傷後壓力症候群提供新療法，該研究昨（5日）晚間已刊登在國際期刊《細胞報導》。

台灣科技媒體中心今（6日）找來該篇研究第一作者、丹麥奧胡斯大學生物醫學系助理教授侯文賢解釋，他說，恐懼情緒幫助人類記得危險，下次面對威脅時能更快反應，如台灣人共同有的地震記憶，當手機響起防災警報，就會想起恐怖經驗，「恐懼情緒驅使我們做出防護及避難的行為！」

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參與研究的陽明交通大學生命科學院長連正章指出，文獻指出大腦杏仁核有神經細胞群，會調節恐懼的情緒，但不清楚如何形成恐懼記憶與回憶恐懼時的應對，研究團隊透過小鼠實驗，標記被不同恐懼經驗活化的神經細胞，並發現，一旦抑制這些細胞，小鼠反而會表現得更恐懼。若活化該細胞，則將如同踩煞車般，避免小鼠過度反應。

連正章說明，多數神經科學家研究大腦興奮性神經細胞如何處理記憶儲存與反應，但團隊研究發現，大腦中的抑制性神經細胞也會影響小鼠對於恐懼記憶的反應，是更複雜的神經機制，至於人類大腦方面，仍待進一步研究創傷後壓力症候群患者的恐懼記憶與表現。

成功大學生物科學與科技學院院長簡伯武長期研究恐懼記憶消失與形成，他指出，目前恐懼焦慮或創傷後壓力症候群的臨床心理療法，大都採用暴露療法，將患者暴露於恐懼的情境，但不會遭受危險，然而療法的原理還不清楚；而該團隊研究是首次完整證明抑制性神經元的記憶，可作為表達恐懼的「控制器」，提供未來治療創傷後壓力症候群的新策略。

該研究由陽明交大連正章團隊，與丹麥奧胡斯大學教授馬可．卡波格納（Marco Capogna）、奧地利因斯布魯克醫學大學教授弗朗西斯科．費拉古提（Francesco Ferraguti）等跨國合作，5日晚間登上《細胞報導》Cell Reports）期刊。

台灣、丹麥、奧地利跨國團隊研究大腦恐懼記憶的新機制，並利用實驗箱測試小鼠的恐懼記憶，發現其大腦有群神經細胞，對恐懼時可幫助踩煞車，避免小鼠過度反應。（台灣科技媒體中心提供）

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