癌友畫出生命的故事 「彩繪希望」童綜合醫院巡展

癌症希望基金會「彩繪希望」繪畫比賽巡迴展覽，今天在台中梧棲童綜合醫院開幕。（童醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕癌症希望基金會「彩繪希望」繪畫比賽巡迴展覽，8月1日至8月26日在台中梧棲童綜合醫院地下一樓轉角藝術空間展出！盼透過兒童特別組、癌症病友組、病患親友組、醫療團隊組等31幅得獎作品，鼓勵抗癌民眾繼續前行。

「彩繪希望」繪畫比賽巡迴展覽，今天在童綜合醫院舉行開幕典禮！現場邀請榮獲癌症病友組第二名的楊婉青、兒童特別組佳作的盧湘云小朋友（楊婉青小姐的姪女）到場分享，以鼓舞更多癌友及家屬，以揮別癌症的恐懼，建立情緒抒發管道，更有力量與癌同行。

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以《鬥魚》榮獲病友組第二名的楊婉青表示，畫畫對她來說，不僅是一種抒發，更是將生命的熱愛與喜好畫出來！這是她第二次參加彩繪希望比賽，之前長期照顧母親，2017年歷經喪母之痛後，隔年即確診患癌，對她來說，罹癌反像是老天爺賜給她的禮物，讓她終於能停下來好好休息。但前兩年，癌症兩次復發，加上配合新藥物治療導致雙腳疼痛到無法行走，差點讓她無法生活自理，並被嚴重的疼痛擊潰。

但楊婉青不願向癌症低頭，她秉持「一切都是最好的安排」的信念，相信事情終會圓滿解決，趕在比賽截止前一週完成這次得獎作品。她在畫作中以鬥魚象徵抗癌的自己，豔麗的紅鰭代表著不願認輸的精神，綠色則象徵著對生命力的執著，頭上的荊棘是她對抗癌症的阻難，身上的疤痕更是她熬過種種手術後，引以為傲的勇敢象徵。

楊婉青除了自己參賽，並鼓勵從小帶大的姪女盧湘云一起參賽，湘云一路看著大阿姨的抗癌之旅，繪畫出《沙漏》並榮獲兒童特別組佳作，作品象徵患癌生命就像沙漏點滴流逝，與親人的相處也正在倒數，而大阿姨展現的堅強，就像是耀眼的生命力光輝，湘云與婉青阿姨都期望能用作品鼓勵努力抗癌的病友。

癌症希望基金會董事靳秀麗則表示，基金會於2006年開啟「彩繪希望」比賽，希望鼓勵癌友與家屬們透過繪畫記錄生命歷程，以嶄新的視角看待新的自己，為癌後生命賦予新的意義，至今已舉辦10屆，收件作品超過1501件，見證1501件為生命奮鬥的故事，走遍全台40間醫療院所巡迴展出，盼藉此傳遞畫者堅毅的生命與永不放棄的勇氣。

童綜合醫院副院長吳肇鑫指出，醫院的首要目標就是協助癌症病患獲得即時適切的治療，並提供完整的照護服務，讓病人恢復健康。但除了醫治身體的病痛外，心理支持也同等重要，許多研究顯示透過藝術療癒有助於癌友獲得更好的疾病控制，因此希望能在醫院舉辦這樣有意義的繪畫展覽，來激勵病人持續抗癌的勇氣。

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