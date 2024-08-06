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健康 > 名人健康事

鄭中基酗酒成癮》啤酒連乾5瓶就是危險飲酒 酒癮自評曝

2024/08/06 16:08

香港歌手鄭中基近日坦言長年深受憂鬱症所苦，更有酗酒問題，高雄演唱會結束後將前往美國接受戒酒治療。（資料照）

香港歌手鄭中基近日坦言長年深受憂鬱症所苦，更有酗酒問題，高雄演唱會結束後將前往美國接受戒酒治療。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香港歌手鄭中基即將在9月28日於高雄巨蛋開唱，近日拋出震撼彈，坦言長年深受憂鬱症所苦，更認了仍有酗酒問題，高雄演唱會結束後將前往美國接受戒酒治療。北市聯醫松德院區院長黃名琪指出，酒癮者一旦減少或停止喝酒會出現戒斷症狀，如手抖、頭痛、煩燥、失眠，甚至幻覺、癲癇、譫妄等，且常伴隨自傷或其他危險行為。她也分享自我篩檢法，只要符合其中一項，很有可能已是酒癮，建議就醫請精神科醫師評估。

注意飲酒型態 一旦成癮傷害身體

黃名琪表示，若過去一年曾經一次飲酒量超過5瓶啤酒（一瓶350c.c.）、或750c.c.保力達B、或600c.c.紅酒、或200c.c.威士忌，或150c.c.高梁酒，就是危險的飲酒型態。可能發展成酒癮。酒癮大多是多年習慣飲用過量酒精逐漸發展而成。人們需要留意自己的飲酒型態，否則一旦成癮，便會對酒精使用失去控制，導致身體機能損害。

醫師提醒，酒癮大多是多年習慣飲用過量酒精逐漸發展而成。人們需要留意自己的飲酒型態，一旦成癮，會導致身體機能損害；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，酒癮大多是多年習慣飲用過量酒精逐漸發展而成。人們需要留意自己的飲酒型態，一旦成癮，會導致身體機能損害；圖為情境照。（圖取自freepik）

酒癮自我評估

1.你曾經不想喝太多，後來卻無法控制而喝過量嗎？

2. 有家人或朋友為了你好，而勸你少喝一點嗎？

3. 對於你喝酒這件事，你會覺得不好或是感到愧疚、不應該嗎？

4. 你曾經早上一起床，尚未進食前，就要喝一杯，才覺得比較舒服？

有嚴重酒精戒斷症狀需就醫

至於如何治療酒癮？黃名琪指出，第一階段先評估與處理戒斷症候群，即所謂的解毒治療。酒癮戒斷症候群是指停酒初期會出現的多種症狀，長期喝酒的酒癮者，一旦停止或減少飲酒量，在3到7天內，會有手抖、頭痛、心跳加速、冒汗、噁心、嘔吐、煩燥不安、失眠，嚴重時，會出現幻覺、癲癇，有口吐白沫、全身抽搐的症狀，更嚴重會出現腦部混亂的譫妄，並因而常伴隨自傷或其他危險行為。呈現嚴重酒精戒斷症狀就表示需要醫療介入。

長期喝酒的酒癮者，一旦停止或減少飲酒量，會出現酒精戒斷症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

長期喝酒的酒癮者，一旦停止或減少飲酒量，會出現酒精戒斷症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

黃名琪說明，第二階段的戒酒維持治療，這階段常出現焦慮、憂鬱或失眠問題。松德院區目前以戒酒發泡錠作為酒癮治療藥物。規則且長期的使用，可抑制酒精在身體內的代謝，因此當個案服用戒酒錠後喝酒，短時間內會出現頭暈目眩、噁心、嘔吐、臉部潮紅、頭痛、血壓上升心跳加速等症狀，感覺像體內有炸彈炸開而渾身不舒服，令個案想遠離酒精；但戒酒發泡錠需經醫師評估後，定期追蹤，才能正確使用，且其療效多依賴個案的戒酒動機。

黃名琪強調，酒癮並非只是行為問題。醫療期間希望個案能藥物與自我管理雙管齊下，保持滴酒不沾，以免輕觸開關後再度失控。

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