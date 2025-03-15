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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

南投心房顫動篩檢 護理師受檢也發現異常

2025/03/15 15:30

南投縣衛生局指出，心房顫動篩檢非侵入性篩檢，30秒即能知道篩檢結果。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局指出，心房顫動篩檢非侵入性篩檢，30秒即能知道篩檢結果。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕心房顫動是腦中風與心血管疾病的隱形殺手，南投縣自2022年起推動心房顫動篩檢，篩檢了7萬0370人次，當中發現了1257人次異常，經媒介就醫，最終有449人確診腦中風或心血管相關疾病接受治療，及時挽救了許多家庭的健康危機，包括1名衛生所護理師，衛生局提醒民眾定期檢測，降低罹患腦中風及其他急性心血管疾病的風險。

南投縣衛生局指出，根據衛生福利部統計，腦中風及心血管疾病長年高居全國十大死因前列，且發病後常伴隨長期復健與嚴重後遺症，不僅影響個人生活品質，也可能成為家庭沉重的經濟與心理負擔，而腦中風與心血管疾病的隱形殺手正是「心房顫動」。為此，縣府衛生局積極推動心房顫動篩檢，在全縣13鄉鎮衛生所設置篩檢儀器方便縣民檢測。

衛生局表示，心房顫動是一種常見的心律不整，病人的心跳可能變得不規則且過快，導致心臟內部血液流動異常，進而形成血栓，最終可能造成腦中風，若能提早發現心房顫動，透過適當治療，即可有效預防。縣內衛生所1名護理師在辦理篩檢活動時，心血來潮自行測試，沒想到竟然也發現異常，經轉診進一步檢查後，確診為早期心臟疾病。

這位護理師表示，自己平時並無明顯不適，若非篩檢恐怕不會發現問題，慶幸自己能夠透過篩檢及早發現，避免演變成更嚴重疾病。

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