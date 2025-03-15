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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》血便未必痔瘡害的 醫列5症狀小心直腸癌

2025/03/15 16:11

醫師提到，當出現體重減輕、大便變細或排便習慣改變、持續腹痛或排便不淨感，有可能是直腸癌警訊，應儘速檢查；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師提到，當出現體重減輕、大便變細或排便習慣改變、持續腹痛或排便不淨感，有可能是直腸癌警訊，應儘速檢查；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕血便警訊別輕忽，除了痔瘡問題，也可能是直腸癌的早期警訊！大腸直腸外科醫師黃郁純指出，痔瘡與直腸癌的出血特徵有些相似，但其實存在明顯差異，當出現症狀如出血顏色變深、大便中夾帶黏液、體重減輕、大便變細或排便習慣改變、持續腹痛或排便不淨感，有可能是直腸癌警訊，應儘速檢查。

台北台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文說明，痔瘡與直腸癌出血其實不一樣，痔瘡出血通常呈現鮮紅色，會附著在排便表面或紙巾上；直腸癌則是暗紅色或帶黏液的糞便，但需結合其他症狀判斷。

醫師整理3大健康腸道健康檢查方法，糞便潛血檢查可初步篩檢是否有腸道出血，如果呈陽性再進下一步。（資料照）

醫師整理3大健康腸道健康檢查方法，糞便潛血檢查可初步篩檢是否有腸道出血，如果呈陽性再進下一步。（資料照）

3方法檢查「腸」保健康

黃郁純整理出3大腸道健康檢查方法，幫助民眾更好分辨問題來源，並呼籲別讓害羞成為就醫阻力，唯有早發現、早治療，才能讓生活無後顧之憂。

1.糞便潛血檢查：初步篩檢是否有腸道出血，如果呈陽性再進下一步。

2.腸鏡檢查：直接檢視腸道並進行切片檢測，若確診直腸癌再進下一步。

3.影像檢查：確認腫瘤範圍及轉移情況，如電腦斷層（CT）或磁振造影（MRI）。

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