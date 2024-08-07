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健康網》荔枝緩情緒護細胞！留意3不原則：吃這麼多就好
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕荔枝清甜的滋味，讓人忍不住1顆接著1顆。營養師高敏敏表示，荔枝含有豐富的營養，其中維生素C，能修復組織、保護細胞；鉀有助於舒緩緊張焦慮等。不過，也提醒，吃荔枝時，不要空腹、不要一次吃過量，一次5-6顆即可、不要吃沒熟的荔枝，聰明吃荔枝！
高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」發文分享，荔枝盛產於4月初至8月初，富含維生素C，能修復組織、保護細胞，且有機酸豐富，如檸檬酸、精氨酸、色氨酸等，能提升新陳代謝。不只如此，其含有豐富的鉀，有助於舒緩緊張焦慮。
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高敏敏提及，玉荷包、黑葉仔荔枝2種常見品種。玉荷包外皮顏色紅帶綠、有突刺，果肉彈嫩厚實，吃起來甜中帶酸；黑葉仔外觀則為暗紅色、表面平滑，果肉偏薄，風味香甜。由下圖可知，黑葉仔荔枝熱量、碳水化合物較低，分別為9大卡、2.4克；玉荷苞則是每顆所含的維生素C與鉀含量，都優於黑葉荔枝。
聰明吃荔枝 不影響血糖波動
●不要空腹吃荔枝：荔枝是高GI食物，空腹食用會刺激胰島素分泌過多，讓血中的葡萄糖含量再大量下降，尤其血糖控制不佳者，很容易會有低血糖、沒力、冒冷汗等狀況。
●不要一次吃過量的荔枝：尤其糖尿病、高血脂、控制醣份的人，更要注意份量，避免血糖波動、血脂肪飆高，建議一次5-6顆即可。
●不要吃沒熟的荔枝：沒熟的荔枝容易影響醣值新生，抑制葡萄糖代謝路徑，造成血糖異常。
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