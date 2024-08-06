健康網》五臟出問題影響髮質！中醫推5花草種子助養髮

中醫師分享，肝有問題的人，多半髮質較差；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否有髮量變少、掉髮、頭髮易出油等狀況？小心可能是五臟有問題的反映！中醫師陳信宏在臉書粉專「阿信中醫師．陳信宏」發文分享，五臟有問題時，頭髮會有不同呈現，像肝不好的人髮質較差、脾胃有問題的人，容易掉髮。因此，他也提供了可以泡成養髮茶的5種花草種子，幫助國人獲得烏黑濃密的秀髮。

五臟有問題會如何影響頭髮？

●肝有問題者多髮質差：這類人常有失眠、情緒障礙，月經失調，容易煩躁的問題，建議可飲用菊花沖泡的茶飲，也可適量添加雪梨片、桂花、山藥、枸杞、桑葚等，幫助清肝、疏散風熱。

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●心有問題者多細弱髮、髮偏油：這類人有心火旺盛、頭髮油膩、情緒暴躁、口乾口苦、易嘴破的問題，建議飲用洛神花沖泡的茶飲降心火，也可酌量加入薄荷、菊花、枸杞、陳皮、甘草、梔子、桂花、大棗等。

●脾有問題者容易掉髮：這類人多伴有頭髮萎黃、畏寒怕冷、臉色暗黃、精神倦怠、易拉肚子的問題，建議可飲用薄荷茶飲，也可以酌加入洛神花、茉莉、五味子、桑椹、白茅根、玫瑰等。

●肺有問題者多毛囊炎：這類人多有頭皮癢、頭皮長痘的問題，甚至有脂漏性皮膚炎，建議可以飲用金銀花茶，也可適度加入薄荷、菊花、白茅根、蓮心等。

●腎有問題者多白髮：這類人多有少年白，老年白髮，頭髮漸漸失去光澤，顏色由轉灰轉白的問題，建議可以適度補充桑椹、枸杞沖泡的茶飲，也可加入黨參、丁香、茉莉、山藥、白荳蔻、大棗、黑芝麻等。

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