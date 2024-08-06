健康網》88節送爸爸最好的禮物！ 「4健檢」守護泌尿健康

醫師提到，父親節將至，許多晚輩都希望父母健健康康，完善的健檢是最實際、貼心的父親節禮物；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕父親節將至，您買好禮物了嗎？台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩表示，「健康」是許多晚輩會為爸爸許下的願望，完善的健檢是最實際、貼心的父親節禮物，因此分享4種泌尿科健檢項目，包括：尿液檢查、睪固酮濃度檢測、攝護腺檢查，以及攝護腺特異性抗原（PSA）測試，守護每個爸爸的健壯。

戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文分享，父親節就要來臨，身為人父也身為人子，深刻體會到「父親」健康的重要。擁有健康、好體力，才能照顧好孩子與家庭，因此介紹4項泌尿科健檢項目，守護爸爸健康：

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●尿液檢查：尿液的檢測，除了檢驗尿液中的蛋白質、白血球、紅血球數值是否正常外，也是進一步了解腎臟的腎功能指數。另外檢測尿流速，則是做為攝護腺肥大、尿道狹窄的初步診斷。

●睪固酮濃度檢測：和女性相同，男性在40歲過後也會迎來更年期，而男性的更年期，主要和體內的睪固酮濃度過低相關。當睪固酮濃度過低，容易出現記憶力衰退、憂鬱、失眠的更年期問題，想要為爸爸預防這些困擾，可以透過健檢抽血來檢測睪固酮濃度，再進一步諮詢如何補充睪固酮。

●攝護腺檢查：攝護腺的檢查，除了癌症預防之外，也能夠預防攝護腺肥大的問題。透過觸診、超音波的方式，檢測攝護腺的大小，以及是否存在結石、腫瘤、囊腫等異狀，預防上了年紀有了男人的「症頭」。

●攝護腺特異性抗原（PSA）測試：PSA的檢查同樣和攝護腺息息相關，PSA是種人體酵素，主要存在男性的攝護腺當中，透過檢查了解濃度是否異常。前列腺特異性抗原測試，能夠幫助患者在還未有臨床症狀前，早一步檢查出攝護腺癌的病變，提高早期治療的功效。

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