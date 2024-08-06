完成超過百例！ 台大醫院「術中MRI」助7成患者免二次開顱

陳小姐（左3）患腦下垂體腫瘤壓迫右眼視神經，是台大醫院應用術中MRI的首例患者，如今已恢復正常生活。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕腫瘤能否在手術中完全切除，直接影響癌細胞的擴散和復發風險，而「定位」的準確度是關鍵，尤其是腦部手術，因組織柔軟、易位移的特性，若僅靠著術前定位，切除準確率大幅降低，患者多得重複開顱，兩年前台大醫院引進術中磁振造影（MRI）系統，手術中可重新定位，提高一次手術就精準切除病灶的成功率，台大醫院今（6日）召開記者會分享，至今已成功應用術中MRI於達113例開顱和脊椎手術，其中有7成患者免於二次開顱。

陳小姐是台大醫院應用術中MRI的首例患者，她說，當初因爲視力常無預警出現狀況，看東西會突然變形，甚至抓不準距離，檢查才發現是腦下垂體腫瘤壓迫右眼視神經，雖然10年前曾手術切除，但兩年前又再復發，且症狀更嚴重，腫瘤已長至4公分，所幸台大團隊引進新技術，將腦中腫瘤完全切乾淨，如今她已恢復正常生活。

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台大醫院神經外科主任賴達明說明，傳統開顱手術主要依賴術前影像資料，如磁振造影或電腦斷層掃描，但人類腦組織柔軟，手術過程中會因腦脊髓液流失、腫瘤切除等因素而發生移位，讓術前影像的精準度會大幅降低。

「術中MRI系統就像考試時的第二次機會！」賴達明說，傳統手術過程中若開刀不夠精準，可能需二次甚至三次手術，增加風險及困難，術中MRI系統能幫助醫師在手術進行時即時看到腦部變化及殘留腫瘤的位置和大小，避免過多或不足的切除，以台大為例，接受術中MRI重新定位的患者中，有超過7成需進行第2階段切除。

神經外科醫師郭律廷補充，腦下垂體腫瘤雖為良性，但位置特殊，壓迫重要神經血管會引發各種症狀，該系統結合導航、術中神經監測、清醒開顱及螢光導引腦瘤切除術，能更準確判斷腫瘤邊界，最大程度進行切除，保護正常腦功能區，此外還有機會發現如腦出血及缺血性中風情形，並可在術中即時處理，降低術後併發症風險。

台大醫院投入逾3億元經費引進術中MRI系統，操作上需要跨科室緊密合作。該系統為經台北市衛生局核可的自費項目，費用約10萬元，涵蓋多項檢測耗材。不過院方指出，並不是所有病人都適合，術中MRI啟用以來完成113例手術，其中腦部腫瘤手術最多，另有5例為脊椎腫瘤手術。

術中MRI系統能幫助醫師在手術進行時即時看到腦部變化及殘留腫瘤的位置和大小，避免過多或不足的切除。（記者邱芷柔攝）

台大醫院投入逾3億元經費，引進術中MRI系統，兩年來已應用於超過百例手術。（記者邱芷柔攝）

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