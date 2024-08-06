聯醫仁愛院區失智日照中心突發信要求轉出 引起家屬恐慌、陳情

台北市議員耿葳近期收到台北市立聯合醫院仁愛院區「仁鶴軒」失智症日照中心家屬陳情，指院方通知因人力不足，將協助媒合轉介長者至其他日照中心，卻引起家屬們恐慌不安。（資料照）

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安競選時曾拋出「長照三箭」政見，卻遭質疑至今成效不彰，台北市議員耿葳近期收到台北市立聯合醫院仁愛院區「仁鶴軒」失智症日照中心家屬陳情，指院方通知因人力不足，將協助媒合轉介長者至其他日照中心，卻引起家屬們恐慌不安，更質疑蔣市長的承諾跳票，家屬詢問院方卻未獲正面回應，認為管理上有嚴重瑕疵。

北市聯醫仁愛院區副院長林志陵回應，因原護理師生涯規劃預計離職，為維護住民權益及落實長照政策，院方極為重視，目前已調派人力銜接，仁鶴軒日照中心的照護模式不會改變，且院區院長已親自致電家屬代表說明，至於護理師離職造成人力不足，院方正積極處理。

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林志陵表示，家屬收到的信件是仁鶴軒同仁與家屬內部溝通的信件，院方知悉立即介入，向家屬說明目前照顧模式不變，醫病溝通不良導致家屬的疑慮，將會深切檢討。

台北市聯醫有仁愛院區「仁鶴軒」、陽明院區「得憶齋」兩間失智症日照中心，仁鶴軒收托15名個案，現有1名醫師、2名護理師與社工員、心理師、營養師、復建師等共9人；仁鶴軒失智症患者家屬陳情，接獲院方通知將媒合轉介長者至其他日照中心，卻無官方印鑑、院方未說明溝通，質疑行政疏失。

仁鶴軒失智症患者家屬集體向耿葳陳情，並指出7/26接獲院方一名心理師在LINE群組代表神經內科主任林怡君發送「台北市立聯合醫院仁愛院區給家屬們的一封信」，內容提到人力不足的問題，並稱將會協助長輩轉介至其他合適的日照中心，讓長輩照顧不中斷，並請家屬不要擔心、焦急，將全力協助各位。

家屬提出訴求，認為整件事情處理態度粗糙，僅一封非正式的LINE群組訊息、未有官方印鑑簽名，要求家屬配合轉出，甚至沒有說明、沒有溝通，且長久以來「仁鶴軒」專業工作人員不穩定，照服員一換再換，卻不積極解決人力問題，至今也未獲院方管理階層的回覆，更造成家屬恐慌、不安。

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