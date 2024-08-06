腰圍危機！ 代謝症候群增6倍糖尿病風險

專家指出，腰圍過大的代謝症候群個案往往更容易出現其他指標異常；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕國人死因約有6成與慢性病相關，代謝症候群更是多種慢性病的前驅，腰圍過粗也會進一步提高風險。專家指出，目前國內代謝症候群盛行率超過30%，且其中腰圍過粗者，血壓、血糖等其他指標異常的機會更高。國健署呼籲，民眾務必善用慢性病風險評估平台、健康存摺等，發現異常就及早尋求醫療協助。

國衛院群體健康科學研究所研究員鍾仁華指出，代謝症候群由5項危險因子組成，包括血壓、血糖或血脂偏高，以及腰圍過粗、好膽固醇不足等，若同時兼有3項以上的異常，即是罹患代謝症候群，目前國內盛行率隨年齡逐漸增加，國健署國民營養健康狀況變遷調查顯示，男性已達39.3%、女性則為30.3%。

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鍾仁華表示，腰圍過大的代謝症候群個案往往更容易出現其他指標異常，2012年至2020年台灣人體生物資料庫資料統計顯示，此類個案5年後有27.3%出現血壓異常、17.9%血糖異常、17.0%三酸甘油酯偏高、13.8%高密度脂蛋白膽固醇偏低，但若腰圍正常，另外4項指標也相對更容易改善。

此外，鍾仁華強調，代謝症候群會增加各項慢性病風險，其中糖尿病為6倍、高血壓為4倍、高血脂3倍、中風與心臟病2倍，更是糖尿病、高血壓、冠狀動脈疾病、中風等第2大影響指標，保持腰圍正常可以預防或改善代謝症候群，進而降低慢性病發生的風險。

國民健康署長吳昭軍則提到，國健署與健保署合作，由基層醫師收案管理代謝症候群個案，並與患者共同訂定目標值，通過生活習慣的調整、改善代謝症候群症狀，2023年總計收案12萬人，其中20%成功逆轉代謝症候群，今年則已經收案約22萬人，希望能取得更好的成效。

為鼓勵國人關注代謝症候群風險，千禧之愛基金會今年8月7日至23日期間，辦理網路抽獎活動，回答代謝症候群防治相關問題、利用「慢性疾病風險評估平台」預測未來10年內罹患慢性疾病的風險，或是透過「健保快易通APP-健康存摺」記錄腰圍、血壓、血糖、三酸甘油酯及高密度脂蛋白膽固醇數值，都可以參加抽獎，還有機會把Dyson家電帶回家。

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