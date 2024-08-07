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健康網》4點區分大目釋迦和鳳梨釋迦 農業部：它口感更綿密
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕8月適逢釋迦盛產季節，常見的國產釋迦有大目釋迦和鳳梨釋迦兩種。農業部在臉書專頁上發文分享，這兩種釋迦有4個不同之處，包括外觀、果肉、風味，以及產季。另外，在口感上，大目釋迦較綿密還帶有花香；鳳梨釋迦則是甜中帶點微酸，口感較Q彈。
大目釋迦VS鳳梨釋迦
●外觀：大目釋迦有點像菠蘿面包，鱗目是圓的；鳳梨釋迦鱗目有點尖，且並非平滑的圓形。
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●果肉：大目釋迦果肉呈現顆狀，比較多籽，通常是一塊肉就有一顆籽；鳳梨釋迦果肉較紮實，籽比較少，可切成片狀。
●風味：大目釋迦甜味濃厚，口感綿密，聞起來有淡淡的花香味；鳳梨釋迦甜度也很高，甜中還帶點微酸，口感Q彈，有鳳梨的味道。
●產季：大目釋迦一年有2次產季，分別為7到9月和12到4月；鳳梨釋迦只有冬季能採收，產季約為12到4月。
此外，農業部也分享了幾個有關釋迦的小知識，在挑選方面，可以挑外觀圓整，鱗目大且為綠色或黃綠，鱗溝已開展的果實。另一個則是有關釋迦果實後熟的方法，釋迦果實在未軟熟時，需放置於室溫下後熟，後熟溫度需在15℃以上，放在20℃下約4天可軟熟，30℃約2天即軟熟，高於40℃果實會有硬殼不利後熟。
農業部強調，釋迦在硬果後熟過程需注意2點，第一，不可以放在冰箱內，因為釋迦果實不耐低溫冷藏，會造成生理障礙，導致無法軟熟；第二，不可以用保鮮膜密封包裝，因為釋迦果實呼吸率高，密封包裝會使果實在袋內呼吸產生大量二氧化碳，並果實無氧窒息，而無法軟熟。
最後，農業部也分享釋迦軟果的保存方法，軟熟果如未能立即食用，可置於冰箱中冷藏或冷凍，果肉會更清涼香甜，風味更佳。
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