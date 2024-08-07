健康網》增肌減脂別只吃蛋白質！ 專家揭「運動3時段」飲食

營養師分享，運動後一小時內，可以準備一份包含蛋白質、碳水化合物和健康脂肪的餐點，像是全麥鮪魚三明治；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否也習慣運動後補充蛋白質呢？其實不只運動後可以補充營養喔！營養師李婉萍在其臉書粉專上發文分享，運動前、中、後都可以聰明選擇食物，別只吃蛋白質，這樣才能供應身體運動時所需的燃料，又不會增加消化系統的負擔，同時也有助於修復、重建肌肉，增進運動表現。

運動前、中、後可以怎麼吃？

●運動前：運動將在2小時內進行且肚子有點饑餓，可以補充全麥穀物+牛奶；一杯燕麥片+香蕉+杏仁片；或是用蛋白粉和水果（如香蕉和綜合莓果）製成的高蛋白奶昔，若不感覺餓不需要特別補充。

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●運動中：如果運動會在60分鐘內結束，中間只需補充水份即可。長時間運動者，可吃一些方便攝取的碳水化合物和電解質，例如等滲透壓的運動飲料、椰子水、一杯牛奶、一根香蕉、穀物或運動能量棒、能量果膠等，過程中同樣別忘了喝足水份。

●運動後：運動後一小時內，準備一份包含蛋白質、碳水化合物和健康脂肪的餐點，可供應運動後需要的所有營養，像是雞胸肉+關東煮蔬菜；茶葉蛋+生菜沙拉；堅果一把+優酪乳一小罐；全麥鮪魚三明治；藜麥吐司+堅果抹醬。若是很餓也接近要吃正餐的時間，建議直接吃一個適當熱量又均衡的餐，也不用補充點心囉。

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