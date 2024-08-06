健康網》別以為抽電子煙沒事！ 醫：恐加劇幼童氣喘症狀

世界衛生組織表示，讓未成年氣喘患者失去生命的主因，竟是成年人的煙草泛濫問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）最近發布一份警示氣喘的報告，報告顯示每年有近50萬氣喘（Asthma）患者失去生命，這些人都是兒童和青少年，讓他們失去生命的主因竟是成年人的菸草氾濫問題。而有些人以為不抽一般的菸，改抽電子煙就好，其實不然！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒也分享，電子煙和其他加熱煙設備，與傳統紙菸一樣有毒害的風險，也會加劇兒童和青少年的氣喘症狀。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享世界衛生組織發布的警示氣喘知識概要，這次他們聚焦於菸草與氣喘之間的關係。這份報告揭示了菸草對氣喘患者的健康有著重大影響，強調了全面菸草控制措施的必要性。另外，也針對菸草對嬰兒與兒童、青少年這兩類人的影響進行重點說明。

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首先，是菸草對「嬰兒與兒童」的影響，若孕婦抽菸，所生的嬰兒往往肺部較小，並且在幼童時期罹患氣喘的風險也會增加。如果父母其中一人有在抽菸，那麼暴露於二手菸的兒童，罹患氣喘的風險同樣也會增加。因此，孕婦和父母親都應戒煙，以保護其子女免受氣喘及其他呼吸道疾病的侵害。

再者是菸草對「青少年」的影響，青少年若因為一時興起吸菸，會增加其罹患氣喘的風險，並容易使病情惡化。對於患有氣喘的人來說，如果在青少年時期抽煙，都會加重其原來氣喘的症狀，並降低藥物對氣喘治療的效果。此外，本身有氣喘的青少年如果暴露於二手菸中，除了增加哮喘發作次數、氣喘急性發作的用藥也更加重、需要更多種複雜的藥物搭配使用。

世界衛生組織指出，若父母其中一人有在抽煙，那麼暴露於二手煙的兒童，罹患氣喘的風險會增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

那有些人會想：不抽菸，抽電子煙應該沒事吧？其實不然！世界衛生組織在這份氣喘報告中也指出，電子煙和其他加熱煙設備，也有與傳統紙菸一樣毒害的風險，也會加劇兒童和青少年的氣喘症狀，並加重呼吸道的問題。

世界衛生組織強調，要實施有效的菸草控制，才能保護所有人，特別是家庭中有易患氣喘患者。因此，他們提出三項建議：

第一：強制執行所有室內、公共場所、工作場所和公共交通工具，得有無菸的法律政策；

第二：提供全面的支持健康的戒煙服務，包括免費戒菸熱線，或門診藥物治療；

第三：提高一般民眾警覺對吸菸、二手菸，暴露風險的認識，特別是針對孕婦和父母。

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