化妝品竟含致癌「隱形殺手」 專家郭錦堂：宜速納管禁限用

郭錦堂今年隨機檢驗3款化妝品，其中眼影檢出含有結晶型二氧化矽。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2019年台灣的生技品公司委託中國製造化妝品被美、加來函警示驗出禁用致癌物石棉，食藥署當時進一步抽驗該公司13項類似產品，並公佈部分有驗出石棉，時任中國醫藥大學公衛系教授郭錦堂當時委託檢驗，事後發現有11項產品也驗出致癌物「結晶型游離二氧化矽」（SiO2），但台灣至今未禁用，今年他再隨機抽驗其他不同廠商品牌市售的3項化妝品，竟有2項含結晶型二氧化矽，他提出警示，建議盡快納管限用或禁用，以減少女性肺癌風險。

郭錦堂教授警示，化妝品含有結晶型二氧化矽，恐有致癌風險。（記者蔡淑媛攝）

彰師大教授郭錦堂目前是環境部國家環境研究院檢驗測定機構現場評鑑專家，他表示，結晶型二氧化矽以存在於石英最常見，其化學特性穩定，溶解度低、硬度高，吸入肺部不易排出，長期吸入會引起矽肺症、肺部發炎、肺癌，國際癌症研究中心（IARC）早在1997年將結晶型二氧化矽列為人類致癌物質。

請繼續往下閱讀...

郭錦堂教授指出，今年隨機檢驗3款化妝品，就有2樣含有結晶型二氧化矽。（記者蔡淑媛攝）

郭錦堂指出，結晶型二氧化矽在一般環境暴露極小，不會影響健康，但採礦、石材切割加工、鑄造、耐火磚等職業曝露大量且為經常性，我國明定容許暴露標準，但以化妝品使用結晶型二氧化矽，作用為吸油及光折射效果，讓皮膚看起來亮麗、細緻，研磨顆粒更細緻，使用距離口鼻更近、更頻繁，容易吸入肺部，造成危害更大，在化妝品成份上卻無相關規定或限制。

化妝品使用結晶型二氧化矽，研磨顆粒更細緻。（記者蔡淑媛攝）

郭錦堂強調，女性罹癌危險因子多，肺癌長年位居女性十大癌症前二名，去年更高居女性十大癌首，他認為女性使用含有結晶型二氧化矽的彩妝品，可能有致癌風險。

郭錦堂指出，今年隨機檢驗3款化妝品，有眼影、粉餅及蜜粉，皆不含石棉，卻有2樣含有結晶型二氧化矽。（記者蔡淑媛攝）

郭錦堂表示，2019年接受食藥署委託檢驗該公司13項化妝品，除發現部分含有石棉，食藥署即要求下架回收，他也發現，另有11項含結晶型二氧化矽，由於近年他參加多項學術研討及委託檢驗案，已有結晶型二氧化矽引起人造石工廠勞工曝露後罹患嚴重矽肺病，甚至在肺移植後死亡，今年監察院也調查出乾粉滅火器含有歐、美、日等先進國家都不再添加的結晶型二氧化矽，糾正消防署。

郭錦堂今年隨機檢驗3款化妝品，眼影、粉餅及蜜粉，是否含石棉。（記者蔡淑媛翻攝）

郭錦堂說，化妝品與人體息息相關，尤其是女性，一旦含結晶型二氧化矽的彩妝品，對將女性健康產生危害，去年11月食藥署邀請他教學以顯微鏡檢查是否含石綿，他也示警化妝品含結晶型二氧化矽的問題，食藥署至今未因應。

郭錦堂今年隨機檢驗3款化妝品，有眼影、粉餅及蜜粉，皆不含石棉，卻有2樣含有結晶型二氧化矽。（記者蔡淑媛翻攝）

郭錦堂近期再以記者在賣場隨機選購的其他公司不同品牌共三項彩妝品做檢驗，包括眼影、粉餅及蜜粉，進行檢驗，皆不含石棉，但是眼影及蜜粉則驗出含有結晶型二氧化矽，顯見化妝品含致癌物的健康風險問題不容忽視，盼食藥署重視及管理。

郭錦堂教授在2019年檢驗台鉅公司的化妝品，部分驗出石棉及結晶型二氧化矽。（記者蔡淑媛攝）

郭錦堂今年隨機檢驗3款化妝品，有眼影、粉餅及蜜粉，皆不含石棉，卻有2樣含有結晶型二氧化矽。（記者蔡淑媛攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法