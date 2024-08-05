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健康網》1杯奶精茶恐喝進98％飽和脂肪！ 醫：記得換掉「它」

2024/08/05 20:47

1杯奶精製成的奶茶大概會使用50至70公克左右的奶精。醫師指出，如果想喝奶茶，建議還是選擇鮮奶更好一點；示意圖。（圖取自photoAC）

1杯奶精製成的奶茶大概會使用50至70公克左右的奶精。醫師指出，如果想喝奶茶，建議還是選擇鮮奶更好一點；示意圖。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天到了，想喝杯奶茶解渴，但是鮮該加價把「奶精」換成「鮮奶」嗎？書心健康管理診所院長許書華表示，多花一點錢完全值得，1杯奶精茶大概會使用50至70公克左右的奶精，一次性喝入約98％飽和脂肪與熱量，容易變胖且不健康。如果想喝奶茶，建議還是改喝鮮奶茶，可以攝取到更多營養如蛋白質、維生素A、維生素D、鈣質等。

許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文指出，鮮奶屬於奶製品，是以生乳為原料的自然食品，含有蛋白質、維生素A、維生素D、有益健康的乳糖、維生素B2和B12含量高，並且含高鈣，是補鈣的最佳來源，屬於營養食物，建議每天宜攝取1.5至2份的乳品（1份=240c.c.）。

奶精是植物油、液化澱粉、乾酪素鈉及食品添加物（如安定劑、乳化劑、抗結塊劑等）原料混合而成。主要成分是脂肪和碳水化合物，熱量高且營養含量低；建議大家用調味品的態度來看待，能不吃就不吃，不宜大量使用。

她提醒，如果想喝奶茶，建議還是「真奶」比「假奶」（奶精）好，喝咖啡時加顆奶精球、一茶匙的奶精，用量少還是可以飲用的，不必過度恐慌。

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