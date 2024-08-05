備孕婦女勿碰這2類飲食 5旬婦靠中醫調理借卵連添2寶

陳威達醫師說明，「生殖週期4階段治療」可重塑子宮內膜健康，讓晚婚不孕症找回希望。（聯新國際醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕現代女性工作繁忙壓力沉重，尤以排班工時不定時、日夜顛倒，對晚婚備孕中的婦女影響甚大，桃園市聯新國際醫院中醫科主治醫師陳威達提醒，良好作息，調理營養勿碰菸酒外，特別是「冷」飲食要注意，應注意冰過後飲品，退冰後還是冷飲，寒氣入體傷身，應少碰或不碰這類冷飲，以順利健康懷孕。

除了忌喝冷飲，過熱飲食也要避免，應接近常溫後食用。陳威達表示，中醫飲食講求寒熱平溫涼五行搭配，養氣補血，尤其忌諱冷傷害身體，若真的無法避免，至少月經來前1週至經期結束，都不該喝冷飲，他提醒備孕婦女應在晚上11點前入睡，保持良好作息，讓身體回復最健康狀態。

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陳威達曾幫助過35至45歲，成功助孕約300多人，其中子宮內膜有障礙的為數不少，特別是1位借卵不孕高齡52歲的婦人，在某醫學中心生殖中心，嘗試過人工授精、試管療程、最後進入到借卵一途，歷經4年多次治療，也配合中醫3年調理，皆無法使胚胎植入，轉診以自費方式配合中醫調理改善萎縮的子宮內膜（每次費用1000至1500元不等）。

陳威達說，雖然婦人已停經子宮內膜萎縮，但西醫處理後仍有不規則月經出現，中醫調理不是一味只針對子宮內膜厚度治療，而是針對病人的體質、整體臟腑經絡陰陽氣血、證型為主來調理，再輔以女性生殖週期療法標本同治，重塑子宮內膜正常生長過程。

兩個月後，婦人身體臟腑經絡陰陽氣血明顯改善，以及子宮內膜的狀況都非常好，萎縮的內膜厚度從0.6公分增厚1.0公分，並且子宮內膜的血液循環改善，出現黃金3條線的優質型態，且在生殖中心所作的各項檢查都達到標準，之後植入胚胎終於成功且持續正常發育，足月順產。兩年後該女性以54歲超高齢再次挑戰借卵生子夢想，也在中醫調理下達到植入的標準，足月順利生產，喜獲健康2寶。

陳威達解釋，治療不孕症需因不同人、體質，證型，做整體思考、細微調整，擅用生殖週期療法調理臟腑氣血陰陽，讓子宮內膜能隨著週期而有正常消長用，施予方藥，才能達到最佳療效。

陳威達醫師說明，「生殖週期4階段治療」可重塑子宮內膜健康，讓晚婚不孕症找回希望。（聯新國際醫院提供）

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